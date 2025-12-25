龍山時代結束！南韓總統府29日重返青瓦台

南韓總統辦公室將重新遷回青瓦台。（路透資料照）

南韓政治史上的「龍山時代」即將畫下句點。南韓總統辦公室24日宣布，象徵國家元首最高權力的「鳳凰旗」，將於29日零時從首爾龍山的總統府降下，同一時間在鐘路區的青瓦台升起。這不僅標誌著總統辦公室正式遷回舊址，也宣告前總統尹錫悅力推的總統府遷移政策，在歷時3年7個月後正式終結。

據《韓聯社》報導，隨著搬遷作業進入尾聲，南韓總統府的官方名稱將正式改回「青瓦台」。總統室發言人室證實，原本為了區隔舊時代而設計的新版總統室標誌將被廢除，全面恢復使用青瓦台時期的經典徽章。未來在政府官網、辦公用品及職員名片上，都將見到「大韓民國青瓦台」的字樣與圖騰回歸。

請繼續往下閱讀...

儘管正式移交定於29日，但實質運作已提前展開。部分秘書室人員已進駐青瓦台辦公，作為媒體中心的「春秋館」也已重新開放運作。南韓國家安保室長魏聖洛24日便選在春秋館舉行公開記者會，說明其訪美成果，象徵青瓦台的外交與宣傳機能已率先恢復。

打破「九重宮闕」 李在明改秘書棟辦公

前總統尹錫悅當初搬離青瓦台的主要理由，是批評舊址結構封閉，如同「九重宮闕」，導致總統與幕僚及民眾疏離。為了避免重蹈覆轍，新任總統李在明雖然搬回青瓦台，但在空間使用上做出了區隔。

據韓媒指出，李在明將不會像前總統文在寅一樣在豪華的「本館」辦公，而是選擇進駐空間較小、但與幕僚距離更近的「與民館」（秘書棟）。未來青瓦台本館將僅作為迎接外賓或舉行元首會談的禮儀場所。至於總統官邸部分，因青瓦台內的官邸仍需裝修，李在明夫婦目前仍暫居龍山區漢南洞，待整修完畢後才會遷入。

位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室，尹錫悅時代以前是南韓國防部大樓。（美聯社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法