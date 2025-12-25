為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國南瑤媽祖宮動土大典 大型宮廟盼5年內落成

    2025/12/25 16:56 中央社
    泰國南瑤媽祖宮動土大典，大型宮廟盼5年內落成。圖為泰國南瑤媽祖宮24日在泰國海軍俱樂部舉行「20週年宮慶音樂會暨千人感恩晚宴」。（中央社）

    泰國南瑤媽祖宮動土大典，大型宮廟盼5年內落成。圖為泰國南瑤媽祖宮24日在泰國海軍俱樂部舉行「20週年宮慶音樂會暨千人感恩晚宴」。（中央社）

    泰國南瑤媽祖宮今天舉行建廟動土典禮，場面隆重，建廟委員會主席郭修敏表示，這象徵信徒心願逐步實現，並盼新廟2年內能上樑，5年內完工。主委林朝坤說，建新廟不僅是延續信仰，更是傳承文化，將持續深化台泰情誼。

    泰國南瑤媽祖宮自台灣彰化分靈至泰國後，今年已邁入第20年，廟方表示，過去20年來香火綿延，護佑旅泰善信，逐步成為台泰民間信仰與文化交流的重要據點。

    廟方今天舉行動工典禮，宣告建廟工程正式啟動。典禮上，聚集近千名來自泰國各地，以及從台灣遠道而來的信徒，包括駐泰代表藍夏禮、身兼彰化南瑤宮管理人的彰化市長林世賢，及民進黨台北市議員簡舒培等人也出席參加。

    活動現場有舞龍舞獅的演出，伴隨響徹雲霄的鼓聲和鞭炮聲，使場面熱鬧非凡。動土典禮開始時，與會人士陸續將綁有紅綵帶的圓鍬插入土堆，象徵建廟工程正式展開。

    泰國南瑤媽祖宮管理委員會主委林朝坤致詞時代表廟方感謝信徒蒞臨，共同見證這個重要時刻。他也向捐獻建廟基金的信徒表示感謝，並希望各界持續支持，讓工程順利進行。

    他說：「這座新廟的興建不僅是信仰的延續，更是文化的傳承。未來，泰國南瑤媽祖宮將持續推動慈善公益與文化交流，深化台泰之間的情誼，讓媽祖慈悲大愛庇佑更多眾生。」

    南瑤媽祖宮建廟委員會主席郭修敏則表示，今天是一個值得共同銘記的時刻，並強調，「建廟啟動儀式是大家齊心發願、共同承擔的一刻。」她說：「建廟這條路，從來不是一個人的力量，而是仰賴十方大眾的護持與成就。」

    郭修敏告訴中央社，今天的儀式代表信徒20年的心願逐步實現，她說明，這座大型宮廟預計約10層樓高，盼2年內新廟就能上樑，並在3至5年內完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播