    國際

    收藏家注意！日本財務省示警：「1萬円」紀念銀幣出現贗品

    2025/12/25 18:19 即時新聞／綜合報導
    日本財務省發現有偽造的1萬日元紀念銀幣。（圖擷取自@MOF_Japan社群平台「X」）

    日本財務省表示，自今年4月起，在日本境內發現疑似偽造的1萬日元銀幣（紀念天皇即位60週年），日本造幣廠已對此進行鑑定。鑑定結果確認，涉案銀幣均為偽造品。

    財務省指出，這次發現的假冒1萬日元銀幣不如真幣光澤亮麗，整體呈白色，表面粗糙。此外，其直徑也比真幣略小。提醒民眾，如果最近獲得了這種貨幣，並且對其真偽有任何疑問，請告知當地警方或日本銀行。同時也向金融機構通報假幣的特徵，並請保持警惕。

    有網友提醒，財務省除了警方和銀行，應該也要告知拍賣網站，阻止偽造銀幣上架銷售，如果不採取任何行動，恐怕會重演1990年天皇即位60週年金幣事件，當時遭偽造的金幣高達10萬7946枚以上，造成107億9460萬元（折合約新台幣21億1944萬元）的鉅額損失。

