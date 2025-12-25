14國譴責以色列擴建西岸定居點 以外長回擊：歧視猶太人

以色列外交部長薩爾表示，外國政府不得限制猶太人在以色列土地上居住的權利。（路透）

以色列批准在約旦河西岸地區新建定居點後，遭到包括法國和英國在內的14個國家譴責。以色列對此反應強烈，稱這些批評是對猶太人的歧視。

根據《法新社》報導，以色列極右翼財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）21日宣布，當局已批准這些定居點，並稱此舉旨在阻止巴勒斯坦建國。隨後包括英國、法國、德國、西班牙和加拿大在內的14個國家發表聲明，敦促以色列撤回其決定。

這些國家表示，以色列這種單方面行動違反國際法，並有可能破壞自10月10日起在加薩生效的脆弱停火協議。

對此，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今（25）日表示，外國政府不得限制猶太人在以色列土地上居住的權利，任何此類呼籲在道德上都是錯誤的，是對猶太人的歧視。

薩爾強調，內閣決定新建11個定居點並正式化另外8個定居點，其目的之一是幫助應對以色列面臨的安全威脅。

以色列自1967年以阿戰爭後佔領了約旦河西岸地區。除1967年被以色列佔領和吞併的東耶路撒冷外，約旦河西岸地區居住著超過50萬以色列人和約300萬巴勒斯坦人。

另外聯合國本月初表示，以色列在約旦河西岸的定居點擴張規模已達到至少自2017年以來的最高水平，而這些定居點都違反國際法。

