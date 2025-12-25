為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    14國譴責以色列擴建西岸定居點 以外長回擊：歧視猶太人

    2025/12/25 16:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列外交部長薩爾表示，外國政府不得限制猶太人在以色列土地上居住的權利。（路透）

    以色列外交部長薩爾表示，外國政府不得限制猶太人在以色列土地上居住的權利。（路透）

    以色列批准在約旦河西岸地區新建定居點後，遭到包括法國和英國在內的14個國家譴責。以色列對此反應強烈，稱這些批評是對猶太人的歧視。

    根據《法新社》報導，以色列極右翼財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）21日宣布，當局已批准這些定居點，並稱此舉旨在阻止巴勒斯坦建國。隨後包括英國、法國、德國、西班牙和加拿大在內的14個國家發表聲明，敦促以色列撤回其決定。

    這些國家表示，以色列這種單方面行動違反國際法，並有可能破壞自10月10日起在加薩生效的脆弱停火協議。

    對此，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今（25）日表示，外國政府不得限制猶太人在以色列土地上居住的權利，任何此類呼籲在道德上都是錯誤的，是對猶太人的歧視。

    薩爾強調，內閣決定新建11個定居點並正式化另外8個定居點，其目的之一是幫助應對以色列面臨的安全威脅。

    以色列自1967年以阿戰爭後佔領了約旦河西岸地區。除1967年被以色列佔領和吞併的東耶路撒冷外，約旦河西岸地區居住著超過50萬以色列人和約300萬巴勒斯坦人。

    另外聯合國本月初表示，以色列在約旦河西岸的定居點擴張規模已達到至少自2017年以來的最高水平，而這些定居點都違反國際法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播