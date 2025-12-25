奇蹟！寶寶「長在肝臟旁」竟足月出生 機率低於百萬分之一

美國加州婦女洛佩茲（Suze Lopez）抱著她奇蹟生還的兒子Ryu。圖為兩人10月的合影。（美聯社）

懷孕足月卻渾然不知，甚至連胎兒都不在子宮裡！美國加州發生一起極為罕見的醫學奇蹟，一名41歲護理師誤以為腹部隆起是舊有的卵巢囊腫變大，直到臨盆前幾天才發現自己懷孕，且胎兒竟是在「腹腔」內發育。醫師指出，這種情況且能順利存活的機率「低於百萬分之一」，母子最終平安過節，被視為「史上最棒的耶誕禮物」。

據《美聯社》報導，住在加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）的洛佩茲（Suze Lopez）表示，她長期患有卵巢囊腫，且月經週期不規律，有時甚至數年沒來。因此，當今年腹部開始隆起、感到疼痛壓力時，她直覺認為是體內那顆監測已久的囊腫在作怪。在這段期間，她完全沒有孕吐，也未感覺到胎動，甚至還與丈夫出國旅遊。

直到決定動手術切除估計重達約10公斤的巨大囊腫前，醫院依規定進行電腦斷層掃描（CT Scan）前的懷孕測試，才赫然發現呈陽性反應。洛斯阿拉莫斯西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai）產科主任奧茲梅克（John Ozimek）指出，進一步超音波與核磁共振檢查發現，洛佩茲的子宮是空的，但腹腔內卻藏著一個幾乎足月的胎兒。

無孕吐沒胎動 檢查才知腹中藏嬰

這個胎兒躲在巨大的卵巢囊腫後方，位於腹部一個狹小空間內，靠近肝臟，主要著床在骨盆側壁。奧茲梅克直言：「這種腹腔懷孕且能足月生產的案例，基本上聞所未聞，機率遠低於百萬分之一，這真的太瘋狂了。」一般而言，每3萬次懷孕僅有1次會發生在腹腔，且多數屬於無法存活的子宮外孕，若不及時處理極易導致母體破裂大出血。

醫療團隊於8月18日進行剖腹手術，同時移除囊腫並接生嬰兒。手術過程極度驚險，洛佩茲因胎盤剝離問題，失去了「幾乎全身的血液」，所幸醫療團隊及時控制出血並大量輸血，才將她從鬼門關前拉回。

最終，重約3.6公斤的男嬰「Ryu」平安誕生，母子均安。猶他州母胎醫學專家豪瑟（Cara Heuser）指出，腹腔懷孕的胎兒死亡率可高達90%，倖存者也有5分之1可能出現先天缺陷，洛佩茲母子的案例實屬罕見的幸運。隨著耶誕節到來，抱著兒子的洛佩茲感性表示：「我相信奇蹟，這是上帝給我們最棒的禮物。」

