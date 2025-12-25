流亡海外近17年 孟加拉新總理熱門人選返國

孟加拉民族主義黨代理主席拉曼25日結束多年海外流亡生涯返回孟加。（美聯社）

孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party, BNP）代理主席拉曼（Tarique Rahman）25日結束近17年的流亡生涯返國，受到支持者的盛大歡迎。孟加拉明年2月舉行大選，BNP盼能藉拉曼的返國催更多選票，確保BNP能成為國會最大黨以及將拉曼推上總理寶座。

從機場到接風會場，成千上萬支持者夾道歡迎拉曼返國，有人揮舞旗幟或高舉標語，有人高舉橫幅或鮮花，同時不忘呼喊口號，BNP高層更在嚴格安保下親赴機場接機。

身穿淺灰色細格紋西裝外套的拉曼一步出機場就脫下鞋子，赤腳踏上孟加拉土地，並且抓起一把泥土，象徵他僑居海外多年後終於回歸故土；拉曼稍後搭巴士到接風會場，只見他含笑站在巴士駕駛座旁，朝車外的爭睹他風采的支持群眾揮手致意。

現年60歲的拉曼是孟加拉前總理吉亞（Khaleda Zia）之子，2008年起僑居英國倫敦，以及從2018年起擔任BNP代理主席。拉曼因涉及多起刑事案件而避居海外，包括在缺席受審下被判洗錢罪名成立，以及還牽扯1樁涉嫌暗殺前總理哈希納（Sheikh Hasina）的陰謀。

隨著哈希納去年在由學生帶領的抗爭活動中被推翻與避居海外，針對拉曼的判決也被推翻，為拉曼掃除返國的法律障礙。

此外，拉曼返國也帶有個人急迫性─他的前總理母親吉亞已重病數月。BNP說，拉曼下機後直接到接風洗塵會場，再探望母親。

孟加拉政治版圖在哈希納下台後劇變，正式終結過去數十年來由吉亞與哈希納輪流執政的局面。美國智庫「國際共和研究所」（International Republican Institute）本月的民調顯示，BNP可望在明年2月12日的大選中拿下最多席次。倘若如此，拉曼有機會追隨其母腳步，成為孟加拉新總理。

哈希納領導的「人民聯盟黨」（Awami League）已被禁止參加明年2月的大選。

大批支持者25日夾道歡迎流亡海外多年的孟加拉民族主義黨代理主席拉曼返國。（美聯社）

