日中溝通大門敞開 高市早苗：但須守護國家利益

日本首相高市早苗25日在東京的最新演說指出，日本與中國的溝通大門依然敞開，東京致力於與北京建立建設性、穩定關係的目標，在她上任兩個月以來始終如一，但她「必須守護日本的國家利益、名譽與國民的生命」。

《彭博》及《共同社》報導，高市早苗表示，與中國的溝通大門依然敞開，雙方建立建設性、穩定關係的目標，在她上任兩個月以來始終如一，「作為鄰國，我們之間確實存在一些令人擔憂和挑戰的領域，但這恰恰說明，包括領導層在內的各個層面溝通都至關重要」。

高市重申：「我們對與中國進行各種形式的對話持開放態度。我們並沒有關閉這扇大門。即便現在，我們也在各個層面進行溝通。我將採取適當行動，維護日本的利益，保護我們人民的生命和尊嚴，同時繼續保持溝通。」

高市發表此番言論之際，她與中國之間因她11月初「台灣有事」言論而引發的爭端仍在持續發酵。當時，高市早苗暗示，如果中國攻擊台灣，可能構成日本共同防衛的條件。此番言論招致北京強烈回應，包括限制中國遊客赴日旅遊及公開批評高市早苗。

根據日本電視台引述知情人士披露，北京方面已指示國內旅行社將赴日遊客人數減少至目前水準的60％。

