    首頁 > 國際

    立法宣告「法國殖民是犯罪」 阿爾及利亞要求道歉賠償

    2025/12/25 16:37 即時新聞／綜合報導
    阿爾及利亞國會全票通過法案，正式將法國長達132年的殖民統治定為「犯罪」，要求法國政府道歉與賠償。（美聯社）

    阿爾及利亞國會全票通過法案，正式將法國長達132年的殖民統治定為「犯罪」，要求法國政府道歉與賠償。（美聯社）

    阿爾及利亞國會近日全票通過具歷史意義的法案，正式將法國長達132年的殖民統治定為「犯罪」，要求法國政府公開道歉與賠償。法案內容不僅追究法國的法律責任，更禁止任何美化殖民行為的言論。

    《BBC》報導，阿爾及利亞國家電視台指出，新法案獲得國會議員一致贊成，明確將法國於1830年到1962年間的殖民行為定調為犯罪。法案規定，法國應對其造成的歷史悲劇負起「法律責任」，強調獲得「全面且公正」的賠償是阿爾及利亞國家與人民「不可剝奪的權利」。

    表決過程中，現場氣氛嚴肅且堅定。法蘭西殖民時期的傷痕至今仍深植阿爾及利亞社會，議員們當天佩戴代表國旗顏色的圍巾，在表決通過後集體高呼「阿爾及利亞萬歲」，對立法表示支持。目前法國官方尚未回應。

    法國對阿爾及利亞的132年統治，被視為近代殖民史上最血腥的一頁，兩國在史實認定上存在巨大分歧。阿爾及利亞官方數據顯示，長達8年的獨立戰爭奪走了約150萬人的性命；然而，法國歷史學家認為死亡人數遠低於此。儘管法國總統馬克宏曾於先前承認殖民是「反人類罪」，但始終拒絕正式代表國家道歉。

    除了法律定位，阿爾及利亞也加強要求法國歸還殖民時期掠奪的文物。其中，最受關注的是16世紀的青銅古砲「巴巴．梅祖格」（Baba Merzoug），這座被視為阿爾及爾守護者的古砲，在法軍於1830年占領後被移往法國布雷斯特港。雖然法國曾於2020年歸還24名反抗軍戰士遺骸，但阿爾及利亞外長阿塔夫（Ahmed Attaf）強調，賠償與文物歸還不應被視為「恩賜或善意」，而應在法律框架下執行。

    地緣政治衝突也是兩國關係緊張原因。去年，法國表態支持摩洛哥對西撒哈拉的主權主張，引發阿爾及利亞強烈不滿。阿爾及利亞則支持當地主張獨立的「波利薩里奧陣線」。

