隱形殺手!美機師疑機艙「1原因」罹患漸凍症

若飛機引擎密封零件損壞，高溫機油中的磷酸三甲苯等毒素便會隨空調滲入機艙，示意圖。（彭博）

搭乘飛機時若聞到類似油煙味的異味，千萬別掉以輕心。若飛機引擎密封零件損壞，高溫機油中的磷酸三甲苯等毒素便會隨空調滲入機艙。曾有多位機師傳出長期吸入此類氣體，出現神經系統受損、心臟病變等疾病。

韓媒報導，前美國航空機師韋蘭德（Ron Weiland）於2017年確診肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍症），家屬指控其病因與長期暴露於機艙毒氣有關。家屬表示，韋蘭德在症狀惡化前曾多次回報機內有濃烈油煙味；另有一名機師也曾因機艙異味引發嘔吐與顫抖等症狀。NASA報告顯示，2018至2019年間至少發生362起機艙洩漏事故，專家憂心實際案例恐遠高於此。

機艙空氣品質亮紅燈，主因在於飛機引擎運作機制。為調節氣壓，引擎會吸入外部空氣壓縮後送入客艙，若引擎密封零件出現損壞，高溫運作下的引擎機油便會滲入空氣中。這些機油含有磷酸三甲苯等具神經毒性的化學物質，長期吸入恐對大腦、心血管及神經系統造成不可逆的損傷。

除了潛在的化學毒氣，法國巴黎城市大學的研究團隊在《國際環境》期刊發表最新數據指出，飛機在地面前置階段的空氣品質最差。研究發現，當飛機停留在地面、乘客登機或在滑行道移動時，機艙內的超細懸浮微粒（PM2.5）濃度，會飆升至每立方公分2萬個以上，超過世界衛生組織標準的2倍。

研究指出，這是因為外部廢氣經由艙門或空調系統進入客艙後難以排出，直到飛機升空後，空氣品質才會因高空新鮮空氣交換而有所改善。針對機艙空氣品質疑慮，航空公司多強調已透過過濾系統管理，並表示將持續投入淨化技術研發，以確保機艙環境符合健康標準，維護乘客與機組人員的安全。

