大小猶如公車！ 研究：巨型滄龍曾在淡水獵食溺水恐龍

根據出土的化石證據，這種適應淡水環境的巨型滄龍體長可達11公尺，足以在河流中獵殺鱷魚，甚至捕食岸邊或溺水的恐龍；圖為滄龍在河流環境中捕食的藝術想像圖。（圖：瑞典烏普薩拉大學）

滄龍（Mosasaur）向來被視為白堊紀晚期的海洋頂級掠食者，但最新研究顛覆了這項認知。科學家在美國北達科他州的河床沉積物中，發現了一顆屬於巨型滄龍的牙齒，證實這些體長可達11公尺、相當於一輛公車大小的「海怪」，在恐龍時代末期竟然也生活在淡水河流中。

據科學網站《ScienceDaily》報導，這顆牙齒於2022年出土，周邊還有暴龍（T. rex）的牙齒與鱷魚的顎骨。這種陸生恐龍、河棲鱷魚與海洋爬行動物的奇特組合，引起瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）等國際團隊的高度關注。為了釐清真相，研究人員對牙齒琺瑯質進行了同位素分析。

牙齒同位素洩密 曾吃溺水恐龍？

分析結果令人驚訝，這顆滄龍牙齒含有異常高比例的輕氧同位素（氧-16），這是典型淡水環境的特徵，而非海洋環境。此外，碳同位素（碳-13）數據也顯示，這隻滄龍並不像其他同類潛入深海捕食，而是生活在淺水區。

研究共同作者杜林（Melanie During）指出：「這隻滄龍的碳-13數值高於所有已知的滄龍、恐龍與鱷魚，顯示牠可能生活在淡水表層，甚至偶爾以溺水的陸生恐龍為食。」這項發現意味著，在6600萬年前物種大滅絕前夕，滄龍已經演化出適應淡水環境的能力。

這種生存模式的轉變與當時的地質環境密切相關。當時分隔北美大陸的「西部內陸海道」（Western Interior Seaway）隨著大量淡水注入，逐漸從鹹水轉變為半鹹水甚至淡水，形成了上層淡水、下層鹹水的「鹽躍層」（halocline）。需要浮出水面呼吸的滄龍，自然而然適應了上層的淡水環境。

研究團隊認為，就像現代的江豚或能在鹹淡水間遷徙的鱷魚一樣，滄龍也展現了極強的適應力。這隻體型足以媲美現代虎鯨的巨獸出現在河流中，無疑是當時生態系中極為恐怖的頂級掠食者，可惜最終仍難逃小行星撞擊帶來的滅絕命運。

