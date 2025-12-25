美烏公布新和平計畫 紐時：俄國不太可能接受

分析指出，普廷基於在戰場上的收獲，以及經濟尚不到危機，不太可能接受美烏最新修改的和平計畫。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基23日公布一份由烏克蘭和美國官員共同制定的20點和平計畫，但《紐約時報》25日分析，但俄羅斯方面基於在戰場上的進展而信心倍增，又因難以將新計畫推銷給俄國民眾而有所顧慮，不太可能接受它。

美俄11月間公布的28點和平計畫迫使烏克蘭割讓領土並放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的權利，實際上是在要求烏克蘭投降。隨後美烏著手修改的20點和平計畫，則包含基輔希望獲得的安全保障，以防止俄國未來的侵略，並重建飽受戰爭蹂躪的烏克蘭。

請繼續往下閱讀...

然而，莫斯科國際事務分析家瑙莫夫（Aleksei Naumov）在即時通訊軟體Telegram發文批評烏克蘭的新方案，「其意圖昭然若揭：先把這包裝成『妥協方案』賣給美國人，然後把失敗的責任推卸給俄國。這簡直是莫大的諷刺」。

過去兩年，普廷始終堅持兩點：烏克蘭必須從頓內茨克和盧甘斯克地區撤軍，並必須排除加入北約的可能性。他日前也在年度新聞記者會重申此一立場，稱俄國願意做出一些「讓步」——外界普遍認為包括放棄在烏克蘭哈爾科夫州和札波羅熱州部分被俄佔領的土地。但他強調，莫斯科仍願意繼續戰鬥，以完全佔領頓內茨克。

烏方最新和平計畫規定，俄國必須從第聶伯羅彼得羅夫斯克州、尼古拉耶夫州、蘇米州和哈爾科夫州撤軍。該提案還指出，烏克蘭將從頓內茨克地區部分被劃分為非軍事區的區域撤軍，但前提是俄國也須從面積相當的區域撤軍。

俄國分析人士博夫特（Georgi Bovt）表示，「該計畫在領土問題或札波羅熱核電廠問題上沒有做出任何妥協，領土問題得不到解決，這項計畫根本無法啟動」。札波羅熱核電廠目前被俄軍佔領，但烏克蘭更傾向於與美國共同運作。

分析指出，儘管俄國全面入侵烏克蘭對俄國經濟和俄軍都造成巨大損失，但克里姆林宮似乎仍認為可以透過戰爭獲得更多利益。

俄國經濟正處於2022年以來的最低點，利率處於歷史高點，經濟成長率也接近衰退。儘管西方因這場戰爭實施制裁，但分析人士表示，俄國距離迫使克里姆林宮改變路線的經濟危機還很遠。俄國佔領頓內茨克地區約4分之3的領土。按照目前的推進速度，俄軍大約需要18個月才能佔領整個地區。

俄國前總統梅德韋傑夫24日表示，約有41.7萬名新兵今年加入俄軍，源源不絕的新兵意味，即使遭受重大損失，俄國也能負擔得起繼續戰爭的費用。

莫斯科之所以繼續談判，是有意透過談判達成可能的和平協議，以維持與美方的工作關係，並避免承擔持續衝突的全部責任。莫斯科也希望推遲華府實施任何額外的制裁或其他經濟限制。

更重要的是，圍繞潛在和平協議的外交拉鋸戰也加深烏克蘭與西方盟友之間的裂痕。

基輔分析人士費先科（Volodymyr Fesenko）直言，「普廷既無意結束對烏克蘭的戰爭，也無意在現階段做出哪怕是微小的妥協。對克宮而言，討論川普的和平計畫純粹是與美國玩弄的一場策略遊戲，目的是在與川普維持建設性關係之際，挑起美烏之間的摩擦和矛盾」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法