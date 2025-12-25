流亡倫敦17年 !孟加拉反對黨領袖拉曼強勢回歸

孟加拉政壇重要領袖塔里克·拉曼（右二）近日返抵國門，準備迎接明年初舉行的關鍵大選。（美聯社）

流亡海外17年的孟加拉政壇重要領袖塔里克·拉曼（Tarique Rahman）近日返抵國門，準備迎接明年初舉行的關鍵大選。作為「孟加拉民族主義黨」（BNP）的靈魂人物及前總理齊亞之子，拉曼的歸國被視為該國政權更迭的重要里程碑。隨著長期執政的強人總理哈希納去年因大規模抗爭垮台，拉曼目前被視為下任總理的最熱門人選。

據《BBC》報導，現年60歲的拉曼自2008年起便定居於英國倫敦。身為影響力深遠的齊亞家族繼承人，他在流亡期間仍遙控領導「孟加拉民族主義黨」。隨著孟加拉即將在元旦後舉行大選，BNP目前奪回執政權的呼聲極高。外界普遍預期，若BNP能如期在選舉中取得多數席位，拉曼將順理成章出任孟加拉新任領導人。

拉曼此次重返故土，時機點正值孟加拉政壇劇烈動盪之後。去年，前總理哈希納（Sheikh Hasina）在學生發起的全國性反政府示威壓力下被逐出政壇，結束了長年的統治。在哈希納執政期間，拉曼曾面臨多項刑事調查與指控，支持者始終認為這是政治迫害。據報導，隨著哈希納政權倒台，拉曼先前所涉的各項控罪已悉數遭到撤銷，掃清了他回國從政的法律障礙。

相較於拉曼的強勢回歸，曾統治孟加拉多年的哈希納處境則極其落魄。哈希納目前仍流亡於鄰國印度，且其所屬的「人民聯盟」（Awami League）極有可能被禁止參與即將到來的大選。這場選舉被多數觀察家認為是孟加拉史上最重要的轉折點，標誌著一個時代的終結，與新秩序的建立。

