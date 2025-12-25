美國消費支出與出口齊發力 GDP增速創2年來最佳表現

美國商務部最新數據顯示，第3季經濟表現優於市場原先預期的3.2%。（彭博社）

美國商務部最新報告顯示，受惠於強勁的消費支出與出口回升，美國今年第三季GDP年化增長率達4.3%，不僅優於上季的3.8%，更創下2年來最快增速，表現大幅超出市場預期的3.2%。

據《BBC》報導，美國商務部最新數據顯示，第3季經濟表現優於市場原先預期的3.2%。分析指出，消費支出年增3.5%，高於前季的2.5%，其中醫療服務支出成為主要推力，即便勞動市場略有降溫，民眾消費力道仍具支撐。

出口表現亦明顯回溫，年增率達7.4%，一改前期大幅下滑走勢；進口則持續下降，在一定程度上推升整體經濟成長。政府支出同樣回升，主要來自國防預算增加。不過，企業投資與住宅市場仍受高利率影響，表現相對疲弱。

美國銀行首席經濟學家巴夫（Aditya Bhave）指出，美國經濟自2022年以來持續展現韌性，「目前看不到明顯走弱的理由」。牛津經濟研究院首席經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）也表示，隨著減稅政策與降息效應逐步顯現，美國經濟進入2026年前仍具成長基礎。

不過，部分學者示警，通膨壓力仍對中低收入家庭造成負擔。聯準會偏好的通膨指標——個人消費支出物價指數（PCE）於第3季升至2.8%，高於前一季的2.1%。分析指出，實質所得成長停滯，加上疫情期間累積的儲蓄逐漸耗盡，恐影響後續消費動能。

