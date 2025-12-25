為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美青少年瘋新TikTok挑戰「踹門」 屋主可報警或反擊

    2025/12/25 16:31 即時新聞／綜合報導
    美國青少年新的TikTok「踹門」挑戰，嚴重恐被逮捕、升級成與屋主的暴力衝突。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國青少年新的TikTok「踹門」挑戰，嚴重恐被逮捕、升級成與屋主的暴力衝突。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國青少年又有新的TikTok挑戰了，不過這次不僅可能危及性命，還有可能被警察逮捕。洛杉磯、佛羅里達州警方警告，慫恿青少年踢或猛敲陌生人後快逃的「踹門」挑戰，極容易被逮捕，或衍生潛在致命衝突。

    紐約郵報報導，「踹門」挑戰在青少年間流行，也在全美陸續有災情傳出，12月初在佛羅里達州，有3位青少年因涉嫌在「踹門」挑戰踢了屋主的門被逮捕，讓全美各地警方發出新一輪警告。南加州曼哈頓海灘警察局表示，今年夏天發生的一起「踹門」事件，與現在瘋傳的這種趨勢如出一轍，因此他們採取了先發制人。

    警方稱，今年7月有人衝到1戶人家門口，踢了2腳後逃離，造成房屋損壞，雖無人被捕，也沒有直接證據證明此事件與TikTok有關，但警方隨後在公共警告和社群平台提及此事，請家長與孩子談談這種行為帶來的危險性及可能導致的法律後果。

    曼哈頓海灘警察局警長阿布瑞尤（Andy Abreu）說，這是他們碰到的唯一一起事件，不能肯定是TikTok挑戰，但手法很像，儘管如此還是發布了警告，因為「踹門」挑戰在全美蔓延，引發人們擔憂，一些青少年以為的「惡作劇」可能會演變成財產損失、逮捕，甚至更糟的情況。

    亞特蘭大州、紐澤西州和其他城市的警察部門也發布了類似的警報，受驚嚇的屋主可能會出於恐懼做出反應，導致惡作劇升級成暴力衝突。

