耶誕老人成性幻想對象 成人網站Pornhub搜尋量飆升203％

知名成人網站指出「聖誕老人」搜尋量，在平台上飆升203%。示意照。（路透）

隨著耶誕節進入倒數，一股別開生面的節日熱潮正在網路上悄悄升溫，耶誕老人不再只是孩子們的禮物使者，竟成為成人網站上的熱門性幻想對象，知名成人網站Pornhub指出，最新數據顯示「聖誕老人」相關的搜尋量，在該平台上飆升203%，引發討論。

根據《New York Post》 報導，知名成人網站Pornhub統計，從每年12月起，「聖誕老人」一詞成為用戶的熱門搜尋，這類現象在成人平台上被歸類為一種特定喜好，這群人被稱為「Santaphiles」（聖誕老人愛好者）。

請繼續往下閱讀...

一名25歲女性科薩（Kassidie Kosa）坦言，從小看過耶誕老人的形象後便深深著迷，她表示成熟、和善、留著白鬍子的老男人比起傳統性感偶像更令她心動，「我不在乎他有沒有腹肌，只要有那種溫暖的『爸爸肚』就夠了」。

專門研究性愛與兩性關係的萊米勒博士（Justin Lehmiller）分析，耶誕老人象徵獎勵與懲罰的雙重角色，加上節日氛圍，人們容易將幻想投射到這個形象上，產生特定喜好或幻想情結，這類心理現象在節日文化背景下並不罕見，但近年因網路平台與演算法推播，使搜尋與觀看頻率提高。

此外，扮演「時尚耶誕老人」的模特兒也因此吸引大批粉絲關注。61歲的梅森（Paul Mason）就是其中之一，他以帥氣成熟的外表詮釋耶誕老人，在社群上擁有不少追蹤者，甚至受邀拍攝時尚照，展現與傳統耶誕老人不同的形象魅力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法