昔與毒賭酒掛勾 南韓破繭成遊戲產業強國

南韓電競產業蓬勃，比賽現場必須租用大型體育場館，且觀眾座無虛席。（法新社）

英國《衛報》25日報導，在南韓，遊戲曾與毒品、賭博和酒精同享惡名，但現在的南韓在全球遊戲市場市佔率排名第四，僅次於美國、中國和日本，其中的關鍵要素之一在於政府的支持。

據報導，《英雄聯盟》職業選手、現年27歲的孫施尤（Son Si-woo，遊戲ID：Lehends）至今仍記得母親關掉他電腦的那一刻，當時他正在參加職業電競選手的面試，「她說我玩電腦遊戲的時候性格變差了，說我沉迷於遊戲。」

後來，孫施尤贏得業餘比賽，獎金高達200萬韓圜（約4.3萬台幣）。他把所有獎金都給父母，「從那時起，他們就相信我了」。近十年後，孫施尤已是《英雄聯盟》這款競技策略遊戲的多個冠軍頭銜得主。他效力於Nongshim RedForce戰隊，這支職業戰隊由南韓最大的食品公司之一贊助。

孫施尤的職業生涯軌跡反映南韓對遊戲產業整體看法的轉變。

今年10月，南韓總統李在明宣布「遊戲並非成癮物質」，這與2013年南韓政府推動立法將遊戲與毒品、賭博和酒精並列為四大社會成癮行為之一的觀點截然不同。

此一轉變伴隨著遊戲產業的快速成長。2019年至2023年間，南韓國內遊戲市場規模成長47％，達22.96兆韓圜（約4992億台幣），同期產業出口成長41％，達到10.96兆韓圜（約2382億台幣）。該市場佔韓國內容出口總額的近3分之2，遠遠超過包括K-pop在內的任何其他文化領域。

電子競技是這個生態系統的重要組成部分。2023年，南韓遊戲產業價值約2570億韓圜（約55.8億台幣），雖然在整個遊戲產業中佔比不大，但它作為展示平台和行銷引擎，在遊戲推廣、贊助和消費方式的塑造上發揮著舉足輕重的作用。

對於一個曾經強制青少年午夜斷網的國家來說，如今的變化可謂翻天覆地。

這項轉變的根源可以追溯到1990年代末，當時南韓從亞洲金融危機中復甦，並大力投資寬頻基礎建設。網咖迅速發展，成為非正式的社交場所。如今，南韓全國約有7800家網咖。到了21世紀初，另一款策略遊戲《星海爭霸》的職業比賽已吸引許多觀眾，體育場館座無虛席。廣播頻道建立正式的聯賽，包括三星、SK電訊和KT在內的大型企業也開始贊助戰隊。

如今，十幾所中小學和大學都開設以電競為重點的課程，還有更多學院提供與遊戲相關的學位。

在首爾西部九老區的Nongshim電競學院訓練室，青少年和年輕人在近乎沉默的環境中埋頭於螢幕前，教練則在桌子間穿梭，輕聲指導。這裡是夢想築成的地方，儘管只有極少數人能夠實現夢想。走廊兩側陳列一排排獎盃和獎牌。這裡還有職業選手宿舍和營養師管理的食堂。

22歲的盧賢俊（Roh Hyun-jun，音譯）目前休學，暫時放棄機械工程專業的學業。他說，上大學只是他的替代方案。現在，他正在努力訓練，希望成為《英雄聯盟》職業選手，「和五個人一起玩團隊遊戲時，你真的能感受到那種團結的力量。勝利不僅僅是我一個人的功勞，而是大家朝著同一個方向努力，最終取得勝利」。

這家學院由贊助Lehends戰隊的同一家財團運營，每月20小時的訓練費用約為50萬韓圜（約1.08萬台幣）。

經營該學院的Nongshim電競公司執行長吳恩文（Evans Oh，音譯）表示，只有大約1％到2％的學員最終會成為職業選手或從事與電競相關的工作，他認為這個轉換率「不算低，但也不算高」。自2018年成立以來，該學院已培養42名職業選手。

這類學院的訓練方式類似菁英體育，學員每天都要長時間進行遊戲實戰、影片分析和團隊策略訓練，同時也要接受心理輔導。頂尖選手的收入（以美元計）可達六位數，包括薪資、獎金和贊助。

在南韓教育部最近一項針對學生的調查中，職業玩家在小學生最想從事的職業中排名第五。然而，職業玩家的職業生涯通常很短暫，往往在30歲前就結束，而南韓男性必須服兵役，更縮短此一時間軸。

