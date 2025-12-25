甘迺迪中心加上「川普」名字 美議員提告控違法

「約翰·甘迺迪表演藝術中心」更名為「川普-甘迺迪中心」。（美聯社）

美國民主黨眾議員貝蒂（Joyce Beatty）近日正式提起訴訟，要求撤銷「約翰·甘迺迪表演藝術中心」更名為「川普-甘迺迪中心」的爭議性決議。該中心董事會在上週投票通過此項冠名案，並迅速更改建築外觀與官方商標。貝蒂指出，該中心為法律明定的聯邦紀念設施，更名權限屬國會，董事會此舉涉嫌違法，且她在視訊會議表達反對時竟遭「靜音」噤聲。

據《BBC》報導，甘迺迪中心董事會上週表決通過更名案，而該董事會多數成員為川普任內任命。貝蒂指出，依法更改該中心名稱必須經國會立法程序，行政部門無權單方面決定。她也指控，自己當天以線上方式出席會議時，發言反對卻遭刻意消音。

貝蒂在訴狀中強調，國會當年設立該中心的宗旨，是讓其成為紀念已故總統甘迺迪的「活的紀念館」，如今卻被改名為現任總統之名，「更像威權政體的作法，而非民主國家應有的行為」。

白宮為此辯護。發言人休士頓（Liz Huston）則表示，川普「挽救了甘迺迪中心」，不僅改善財務狀況，也推動整修並終結所謂的「意識形態化節目」，因此董事會一致同意更名，象徵中心邁入新時代。

目前甘迺迪中心外牆已加上川普姓名，官網標誌也同步更改。該中心自1960年代興建、為紀念遇刺總統甘迺迪而命名，長年被視為華府重要文化地標，更名舉動引發當地社會與政界反彈。

甘迺迪家族成員亦公開表態反對。前眾議員、甘迺迪侄孫喬．甘迺迪三世表示，該中心依法屬於國家紀念設施，「就像林肯紀念堂一樣，不應因任何人意志而更名」。

