網紅當道！ 英政府2024以來砸逾百萬英鎊聘網紅宣傳政策

英國網紅Samuel Salamone（左）與英國首相施凱爾伉儷，月初在唐寧街10號點亮耶誕樹彩燈。（美聯社）

英國《衛報》25日報導，隨著「網紅」（influencer）影響力與日俱增，英國政府自2024年以來花費超過100萬英鎊（逾4200萬台幣）在社群媒體網紅行銷，推廣政府政策和活動。

根據英國「資訊自由法」揭露的數據顯示，自2024年以來，英國政府擴大利用社群媒體網紅推廣官方有關環境、福利等各個領域的宣傳活動，今年有126位網紅獲聘，去年則有89位。此舉被視為英國政府試圖利用TikTok（抖音國際版）等平台來接觸年輕族群。

在政府部門中，教育部這方面的支出最多，自2024年以來已花費35萬英鎊，今年共聘請53位網紅，去年為26位。內政部、司法部、國防部和就業與退休金部等也是積極聘請網紅宣傳的部門作。

英國就業與退休金部今年花費逾12萬英鎊聘請8位網紅，去年則未聘請任何網紅。該部門表示，這些宣傳活動旨在向公眾宣傳相關政策、服務及為弱勢家庭提供的幫助。

商業與貿易部今年花費3萬9700英鎊聘請網紅，今年和去年共聘請17位網紅，其中包括貝拉．羅伯茨（Bella Roberts）、克里希．卡拉（Krish Kara）、諾亞．布里爾利（Noah Brierley）、羅蒂米．梅里曼－強森（Rotimi Merriman-Johnson，網路名稱「Mr MoneyJar」）、貝絲．富勒（Beth Fuller）和賈斯敏．舒姆（Jasmine Shum）。

自2024年以來，英國司法部已聘請12位社群媒體網紅，支持其招募活動，鼓勵人們申請監獄官員、緩刑監督官和地方法官職位。

這些數據是公關公司Tangerine依據《資訊自由法》提出申請而公布。Tangerine表示，政府正竭力爭取「年輕且冷漠的選民」關注，「公眾渴望聽到真實的聲音，愈來愈厭倦觀看內閣大臣發表預先準備好的政治口號」。

該公司還指出，政府不應因聘請網紅而受到嘲笑。鑑於電視收視率下降，這是一個明智的轉變。

