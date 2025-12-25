為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國、帛琉簽合作備忘錄 接收第三國移民換援助

    2025/12/25 14:28 編譯孫宇青／綜合報導
    帛琉總統惠恕仁。（路透）

    帛琉總統惠恕仁。（路透）

    英國《衛報》25日報導，經過數月商議後，美國與帛琉在23日簽署一份有關移轉「第三國國民」的合作備忘錄，將由帛琉接收至多75名美國第三國國民，美方則提供數百萬美元援助。

    據報導，帛琉議員在7月間拒絕重新安置來自美國的第三國國民後，雙方持續就此議題進行協商，並在美國副國務卿藍道（Christopher Landau）23日與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）通話後定案，雙方也各自發表聲明加以證實。

    「第三國國民」不具美國或帛琉國籍，他們在美為「可能尋求保護並避免被遣返回國」的族群。川普政府欲將該族群送往與他們沒有任何聯繫的第三國，這種做法在過去很少見，但川普表示，這些措施是為了提升國家安全。

    帛琉總統辦公室指出，帛琉與美國簽署這項合作備忘錄，「允許最多75名從未被指控犯罪的第三國國民在帛琉居住與工作，以協助填補當地急需職業的勞動力短缺」。

    美國方面發表聲明稱，美方已撥款750萬美元（約2.3億台幣），用於滿足帛琉相關公共服務的需求。美國國務院和帛琉方面也表示，華府將另提供200萬美元（約6288萬台幣）的援助，用於派遣顧問協助帛琉處理安全問題；此外，還將提供600萬美元（約1.88億台幣）的援助，用於帛琉公務員退休金制度改革計畫。

    帛琉人口約1.7萬，與美國簽訂「自由夥伴聯盟」（free association）關係，美國向帛琉提供經濟援助，以換取美國軍隊進入其領土。

