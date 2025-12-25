最狂聖誕禮物！美威力球571億頭獎開出 1人獨得史上第2高獎金

美國「威力球」（Powerball）樂透於當地時間平安夜（24日）開出巨額頭獎，1人獨得高達18.17億美元。（路透）

史上最讚聖誕節禮物！在歷經了近4個月、連續46期無人中獎的漫長等待後，美國「威力球」（Powerball）樂透於當地時間平安夜（24日）開出巨額頭獎，1人獨得高達18.17億美元（約新台幣571.3億），不但是2025年威力球最高獎金，同時也是美國樂透史上的第2高紀錄。

據《美聯社》報導，24日開出的中獎號碼為白球04、25、31、52、59，以及紅球（威力球）19，由阿肯色州1人獨得，得主可以選擇分30年領取全額獎金，或者選擇一次性領取8.349億（約新台幣262.51億），不過上述金額均為稅前數字，實際入袋還需扣除聯邦稅與州稅。

「威力球」官方指出，上一次有人在平安夜贏得「威力球」頭獎發生在2011年，「恭喜最新一位頭獎得主！這真是一筆非凡的、足以改變人生的獎金」。

這名得主成為美國樂透史上的第2高紀錄，目前美國樂透史上的最高獎金紀錄，仍是2022年11月7日在加州開出的20.4億美元威力球頭獎，當時也是1人獨得。

