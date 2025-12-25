川普接耶誕電話超展開！ 警告小孩防「壞聖誕老人」 還硬推銷煤炭

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（左）24日在海湖莊園接聽NORAD耶誕熱線。川普在電話中不改幽默本色，不僅警告有「壞聖誕老人」滲透，還對不想收到煤炭的小女孩推銷「煤炭很美麗」。（法新社）

美國總統川普的耶誕節果然與眾不同！他在平安夜依慣例與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）化身接線生，接聽北美航太防衛司令部（NORAD）的「追蹤聖誕老人」熱線。不過，川普即使面對小孩也不改本色，不僅警告要防堵「壞聖誕老人」滲透美國，甚至當小朋友許願不想收到煤炭時，他還忍不住推銷那是「乾淨、美麗的煤炭」，讓溫馨熱線瞬間充滿川普式幽默。

據《美聯社》報導，川普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）過節，心情顯得相當不錯。他在與奧克拉荷馬州的小朋友通話時，突然談起了邊境安全話題：「我們要確保聖誕老人是乖乖的。聖誕老人是個好人，但我們要確保他沒有被滲透，我們不能讓『壞聖誕老人』（bad Santa）滲透進我們的國家。」至於這番話是什麼意思，川普並沒有對電話那頭的4歲和10歲小孩多做解釋。

女童喊不要煤炭 川普：那很乾淨耶

最經典的一幕發生在與堪薩斯州一名8歲女童的對話。按照西方傳統，壞小孩的聖誕襪裡會收到煤炭。當川普問女童想要什麼禮物時，女童回答：「呃，不要煤炭。」

沒想到川普立刻切換成競選模式，回應道：「妳是說『乾淨、美麗的煤炭』嗎？」隨後他自己也忍不住笑場，轉頭對著正在接另一通電話的梅蘭妮亞咧嘴笑說：「抱歉，我實在忍不住。」接著他又對小女孩說：「煤炭是乾淨又美麗的，無論如何請記住這點。但妳不想要乾淨美麗的煤炭對吧？」女童這才鬆一口氣回答：「不想要。」她表示自己更想要芭比娃娃。

教小孩「天使般就是胖」 掛電話秒罵人渣

除了推銷煤炭，川普也展現了幽默一面。當一名北卡羅來納州的8歲小孩擔心沒留餅乾會讓聖誕老人生氣時，川普安慰道：「我覺得他會很失望，因為聖誕老人傾向有點...天使般（cherubic）的身材。你知道什麼是天使般嗎？就是有點重啦。我想聖誕老人會想要一些餅乾的。」

儘管川普在電話中與孩子們談笑風生，甚至說自己「可以整天做這件事」，但他顯然沒忘記政治攻防。就在結束通話後沒多久，川普隨即在社群媒體上發文，痛罵民主黨對手是「激進左派人渣」（Radical Left Scum），祝他們耶誕快樂的同時也不忘補刀稱他們「徹底失敗」，展現了川普在「溫馨爺爺」與「戰鬥總統」間無縫切換的功力。

