日本缺工警報拉響！擬引進逾123萬外國人才拚勞動力

日本少子化與高齡化問題持續惡化，勞動力不足已成為國家級挑戰，日本政府近日提出最新規劃，預計在2027至2028年間，引進最多123萬名外國人才，希望藉此填補產業人力缺口，維持經濟運作。

綜合外媒報導，新制度核心是引入「培養就業」，並與現行的「特定技能」制度合併運作，預計在2027至2028年間實行，其中「培養就業」制度將涵蓋如農業、建築等17個行業，而「特定技能」制度則在此基礎上再加入航空等共19個行業，讓外國勞工能依照產業需求彈性進入日本工作。

這項政策的另一大重點是放寬外國人才在日本就業的流動性。草案指出，持有「培養就業」簽證的外國勞工在累積一定知識與工作經驗後，可轉換到「特定技能」身份，意味著外國人才能依本身意願換雇主或跨職場跳槽，有助提高人力配置。

不過，政府也意識到勞動力集中在大城市的問題，因此草案規劃對集中於東京、大阪等大都市圈的人數做出一定限制，希望引導外國人才流向日本其他偏鄉地區，以分散勞動力壓力。

這項計畫預計將於明年1月的內閣會議上最終定案，並進一步聽取專家、業界意見後實施，長期面臨低生育率與快速高齡化的挑戰，傳統勞動人口減少已對經濟成長造成壓力，此草案將是日本就業政策上的重大變革，也反映出經濟與社會結構轉型的迫切性。

