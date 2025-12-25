為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    澳洲邦代海灘槍擊案過後 雪梨禁止集會2週

    2025/12/25 13:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲邦代海灘槍擊案過後，新南威爾斯州警察局長禁止雪梨公共集會2週。圖為民眾悼念槍擊案罹難者。（歐新社）

    澳洲邦代海灘槍擊案過後，新南威爾斯州警察局長禁止雪梨公共集會2週。圖為民眾悼念槍擊案罹難者。（歐新社）

    澳洲新南威爾斯州首府雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。新南威爾斯州警察局長萊昂（Mal Layon）在槍擊案後啟動相關權力，禁止雪梨公共集會2週。

    根據澳洲廣播公司報導，為因應邦代海灘槍擊案，新南威爾斯州州議會在24日凌晨經過馬拉松式辯論後，通過關於槍支擁有和公共集會法律的改革方案。

    根據這些法律，警察局長在恐怖攻擊事件過後，有權暫時將公共區域劃為「限制」區並禁止集會。邦迪海灘槍擊案事發當天，即被宣布為恐怖攻擊事件。

    萊昂表示，此時任何抗議活動都將加劇社區的恐懼和分裂，新南威爾斯州警方將致力於以負責任和透明的方式行使新權力。

    萊昂指出，現在是社區團結一致、展現尊重和禮貌的時候，而非舉行大型公共集會、製造分裂的時刻。

    萊昂說，「我們將繼續與政府和社區領袖密切合作，確保這些法律的實施能夠加強全州的安全和凝聚力。」

    在接下來的2週內，雪梨西南都會區、西北都會區和中部都會區警務轄區內的任何集會，都將被視為「未經授權」，參與者將無法獲得《簡易程序犯罪法》的保護。

    另外，在萊昂發布此聲明之前獲得批准的任何活動，都將被視為「無效」。該聲明可以每2週延長一次，最長可達3個月。

