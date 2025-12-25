川普封鎖令踢鐵板！美軍「無法扣押」委內瑞拉油輪 原因曝光

美軍直升機20日監控遭攔截的巴拿馬籍油輪「世紀號」（Centuries）；至於目前正被追捕的另一艘油輪「貝拉1號」，則因缺乏特種部隊支援，美軍暫時無法執行登船扣押。（路透）

美國總統川普雖下令對委內瑞拉實施海上石油封鎖，但第一線執法單位卻面臨資源不足的窘境。據《路透》獨家報導，美國海岸防衛隊（USCG）自21日起持續追蹤一艘與委內瑞拉有關的油輪「貝拉1號」（Bella 1），卻因缺乏足夠的特種部隊支援，至今無法登船扣押。

報導引述美國官員與消息人士指出，「貝拉1號」拒絕停船受檢，這意味著一般的海岸防衛隊巡邏艇無法強行登船。在此情況下，必須仰賴受過專業訓練的「海上安全應變小組」（ MSRT），透過直升機垂降等方式強行控制船隻。然而，這類精英小組數量極少，雖然部署在該區的「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）上有一支小組，但當時距離目標太遠，無法執行任務。

油輪拒停船 美軍需出動精英小組垂降

這場持續數日的追逐戰，凸顯了川普政府強硬的封鎖政策與實際執法能力之間的落差。與美國海軍不同，海岸防衛隊擁有執法權，可執行登船扣押任務，但其資源卻遠不及海軍。美國在加勒比海集結了包括航母、戰機與魚鷹機在內的龐大軍力，但能執行關鍵扣船任務的海岸防衛隊資產卻相對稀缺。

海岸防衛隊長期面臨經費與人力短缺問題。司令倫戴上將（Admiral Kevin Lunday）今年6月曾向國會坦言，該部隊正處於「數十年來最嚴重的戰備危機」，目前的戰備狀態甚至是二戰以來最低點。

儘管海岸防衛隊11月才在東太平洋查獲價值逾3.62億美元（約新台幣117.7億元）的毒品，且透過川普政府推動的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），有望在2026財年獲得額外250億美元（約新台幣8125億元）經費，但遠水救不了近火，目前的資源短缺已直接影響到對委內瑞拉的制裁執行力。白宮對此強調，美方仍積極追捕試圖規避制裁的「幽靈船隊」。

