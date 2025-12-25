為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    涉監守自盜偷賣國寶 南京博物院前院長被帶走調查

    2025/12/25 14:08 中央社
    中國南京博物院近日驚爆盜賣古代畫作藏品醜聞，前院長徐湖平遭舉報盜竊藏品，導致數以千計國寶流失損毀。港媒披露，徐湖平已被帶走調查。（取自中國南京博物院官網）

    中國南京博物院近日驚爆盜賣古代畫作藏品醜聞，前院長徐湖平遭舉報盜竊藏品，導致數以千計國寶流失損毀。港媒披露，徐湖平已被帶走調查。

    綜合亞洲週刊、明報的消息，徐湖平夫婦23日中午從位於南京富貴山的獨棟別墅被帶走。鄰居透露，前一晚附近已有公安駐守，徐家燈火徹夜未熄。

    徐湖平幾天前曾在家中鏡頭前否認盜竊文物，身後則是滿牆的瓷器字畫。江蘇省和中國國家文物局已分別成立調查組追查事件。

    南京博物院近日爆出盜賣古代畫作藏品醜聞，除了明代著名畫家仇英的作品「江南春」畫卷出現在拍賣預展上，還有5幅畫作不翼而飛。

    醜聞爆發後，南博院退休職工郭禮典隨後實名舉報徐湖平盜竊文物，從中謀利，以致數以千計國寶流失損毀；他並指徐湖平將多件書畫贈送給各級官員，包括已被查落馬的江蘇省檢察院檢察長韓建林。

    綜合星島日報等港媒報導，郭禮典透露，故宮南遷文物共有2211箱，有10萬多件文物存放於南京朝天宮庫房；徐湖平任職院長期間，未經中國國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期封條，取出大量珍貴文物。

