為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日媒：搶在川習會前高市早苗擬3月訪美

    2025/12/25 13:10 駐日特派員林翠儀／東京25日報導
    日本多家媒體報導，首相高市早苗有意於明年3月訪問美國，並與美國總統川普舉行會談，日本政府正在就此與美方接洽。由於川普預定4月訪問中國，日方希望在川習會之前再次確認日美同盟的團結與一致立場。（路透資料照）

    日本多家媒體報導，首相高市早苗有意於明年3月訪問美國，並與美國總統川普舉行會談，日本政府正在就此與美方接洽。由於川普預定4月訪問中國，日方希望在川習會之前再次確認日美同盟的團結與一致立場。（路透資料照）

    日本多家媒體報導，首相高市早苗有意於明年3月訪問美國，並與美國總統川普舉行會談，日本政府正在就此與美方接洽。由於川普預定4月訪問中國，日方希望在川習會之前再次確認日美同盟的團結與一致立場。

    高市早苗在17日臨時國會閉幕後的記者會上曾表示，希望能盡早與川普舉行第2次峰會。日本富士新聞網（FNN）報導，政府已著手研議，配合政治日程，評估於3月安排高市首相訪美的可行性。

    共同社報導，高市首相就「台灣有事」所作國會答辯，引發日中對立加劇的情況下，美方持避免涉入的謹慎態度，日方希望藉第2次川高會，就對中政策調整雙方的步伐。

    報導還指出，日本政府曾提議在明年1月，也就是日本國會開議前安排訪美，但因協調未果而作罷。之後研判，2026年度政府總預算案通過後的3月下旬，剛好也是國會應對的空檔。不過，也不排除行程可能延至4月以後的可能性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播