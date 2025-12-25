日媒：搶在川習會前高市早苗擬3月訪美

日本多家媒體報導，首相高市早苗有意於明年3月訪問美國，並與美國總統川普舉行會談，日本政府正在就此與美方接洽。由於川普預定4月訪問中國，日方希望在川習會之前再次確認日美同盟的團結與一致立場。（路透資料照）

日本多家媒體報導，首相高市早苗有意於明年3月訪問美國，並與美國總統川普舉行會談，日本政府正在就此與美方接洽。由於川普預定4月訪問中國，日方希望在川習會之前再次確認日美同盟的團結與一致立場。

高市早苗在17日臨時國會閉幕後的記者會上曾表示，希望能盡早與川普舉行第2次峰會。日本富士新聞網（FNN）報導，政府已著手研議，配合政治日程，評估於3月安排高市首相訪美的可行性。

共同社報導，高市首相就「台灣有事」所作國會答辯，引發日中對立加劇的情況下，美方持避免涉入的謹慎態度，日方希望藉第2次川高會，就對中政策調整雙方的步伐。

報導還指出，日本政府曾提議在明年1月，也就是日本國會開議前安排訪美，但因協調未果而作罷。之後研判，2026年度政府總預算案通過後的3月下旬，剛好也是國會應對的空檔。不過，也不排除行程可能延至4月以後的可能性。

