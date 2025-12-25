為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    無極限？ 中國女子闖深圳地鐵工地打卡 網批：為了流量不要命

    2025/12/25 13:48 即時新聞／綜合報導
    中國女子在影音平台上傳地鐵隧道工地中拍攝的影片。（圖片翻攝自微博）

    近日一則短影音在社群引發爭議，一名女子進入深圳施工的地鐵隧道，拍攝影片並配文「當你找到合適走路的隧道」，意圖營造「氛圍感」畫面，不料影片曝光後，隨即引來網友批評「不要命」、「危險行為」，甚至引發官方回應與責任追究。

    綜合中媒報導，該片拍攝地點為深圳地鐵22號線，施工現場屬封閉管理的工程區域，未經同意不得進入。攝影師林姓女子於12月15日聯繫設計與施工單位相關人員後，與助理及模特在未經申請許可的情況下，闖入工地拍攝，並於12月20日發布，影片被網友狠批：「為了流量，命都不要了」、「這種人太閒了，找點事做」、「為了出片毫無下限」、「炫耀的成本有點大啊，萬一出事就是生命代價」。

    事件曝光後，深圳地鐵建設集團表示，安全是地鐵建設的核心原則，任何無關人員擅自進入隧道不僅危及自身安全，也可能干擾施工秩序，對相關單位、人員的違規行為，已依法處理，並強調將更嚴格管理施工現場與風險排查，避免類似事件再度發生。

    這起事件在網路上引發大量討論，網民不僅批評當事人行為冒險，更關注施工安全與管理漏洞，同時也有聲音呼籲加強對社群創作者的安全教育，避免為「拍片」而忽視公共安全與法律風險。

