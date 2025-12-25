大象是無辜的！飼育員死在籠內以為遭攻擊 屍檢報告還母象清白

市原市動物園「市原大象王國」將恢復大象表演。「市原大象王國」表演一景，非當事大象。（歐新社）

日本千葉縣市原市知名動物園「市原大象王國」上月發生一起意外，1名泰國籍飼育員死在象舍內，起初被懷疑遭到象襲致死，不過最新調查報告還大象清白，屍檢結果顯示，飼育員在象舍內滑倒頭部重創死亡，大象未對其有任何加害行為。

據《千葉日報》報導，上月21日1名泰國籍飼育員薩朗甘·塔旺（Sarangam Tawan）單獨在1頭亞洲母象的鐵製欄舍內進行清掃工作時死亡，額頭有明顯外傷，起初懷疑遭到這頭母象攻擊；不過根據檢屍結果顯示，該名飼育員應是工作時腳滑倒並重擊頭部致死，並未發現大象對這名不幸身亡的飼育員有任何加害行為。

在事故發生後「市原大象王國」暫停了大象表演及遊客騎乘大象等活動，同時園方全面修訂了關於表演、飼育及展示環節中，針對遊客與員工的安全管理手冊。針對此次事故，手冊中明確規定清掃等作業必須由複數人員（兩人以上）共同進行。

安全管理手冊獲得管理當局通過後，今（25日）起「市原大象王國」恢復先前因11月飼育員死亡事故而暫停的大象表演等部分活動。

