美國一家四口出門搭飛機遇臭蟲 怒告2航空公司求償634萬

美國維吉尼亞州一家四口搭飛機遇上臭蟲咬，控告航空公司並要求賠償金。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

美國維吉尼亞州一家四口搭乘荷蘭皇家行空和達美航空聯合營運的國際航班後，身上出現了瘙癢的腫塊、病變和皮疹，控訴該航班充斥臭蟲，求償至少20萬美元（約新台幣634萬）。對此達美航空回應該航班與達美航空營運的航班無關，正在審核投訴，荷蘭皇家航空則回應，目前無法對具體指控發表評論，但會透過適當法律途徑處理該投訴。

《紐約郵報》報導，阿爾伯克基（Romulo Albuquerque）和他的妻子控告荷蘭皇家航空公司和航空旅行合作夥伴達美航空，聲稱他們和兩個孩子在乘坐荷蘭皇家航空公司的航班時，感染難以根除的討厭臭蟲，而他們乘坐航班的機票是透過達美航空購買的。一家四口稱在3月21日搭乘國際航班飛往塞爾維亞時遭臭蟲咬傷。

根據訴狀所示，阿爾伯克基一家預定的是達美航空從維吉尼亞州洛亞諾克出發的航班，然後在亞特蘭大轉荷蘭皇家航空，在阿姆斯特丹轉機，最後抵達目的地塞爾維亞貝爾格勒。兩趟班機均由荷蘭皇家航空運營，而他們使用達美航空的飛凡里程常客計劃（SkyMiles）訂購機票。

訴狀中提到，在轉機飛往阿姆斯特丹大約2小時後，阿爾伯克基的妻子開始覺得有蟲子在她身上爬，而且感覺自己被咬了，此時才意識到有蟲子正在她的淺色毛衣上，他們雖然立刻告知空服員，卻被空服員提醒要降低音量，也免在飛機上造成恐慌。

阿爾伯克基拍下臭蟲爬在他妻子毛衣上、藏在座椅中的照片及影片，甚至有一些帶著血跡的蟲子被壓在餐巾紙上。其他附上的照片為他們一家四口的手臂、腿部、軀幹被叮咬的紅色、發炎斑點。由於毀了他們的假期，且造成生活不便及醫療開支，因此他們打算向兩家航空求償至少20萬美元（約新台幣634萬元）的賠償金。

