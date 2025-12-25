為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    澳洲再爆疑似反猶太事件 貼有「光明節快樂」標語車輛遭縱火

    2025/12/25 11:41 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲近日又發生1起疑似反猶太事件，墨爾本郊區1輛貼有「光明節快樂」標語的汽車遭到縱火。（擷自X@rabbidkraus）

    澳洲近日又發生1起疑似反猶太事件，墨爾本郊區1輛貼有「光明節快樂」標語的汽車遭到縱火。（擷自X@rabbidkraus）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，一對受「伊斯蘭國」（IS）意識形態煽動的父子，闖入猶太教「光明節」（Hanukkah）慶祝活動掃射，造成重大傷亡。澳洲近日又發生一起疑似反猶太事件，墨爾本郊區一輛貼有「光明節快樂」標語的車遭到縱火。

    根據《衛報》報導，澳洲警方表示，緊急服務部門25日凌晨2時50分左右接到報警，稱位於墨爾本聖基爾達（St Kilda）某處房屋車道上的車，被人縱火焚燒。

    澳洲警方指出，事發時車內無人，但出於安全考慮，房屋內的住戶已被疏散。

    澳洲警方聲稱，探員們已經確定了一名可能有助於他們調查的人，他們正在積極尋找此人下落。

    猶太人保護組織CSG Victoria說，被縱火的車有光明節燭台標誌。該組織證實，沒有猶太社區成員在此事件中受傷，並補充說組織將與警方保持密切聯繫。

    澳洲猶太人執行委員會主席阿吉翁（Daniel Aghion）表示，委員會了解到墨爾本縱火事件是一起獨立事件，墨爾本猶太社區不會面臨進一步的風險。

    圖
    圖
