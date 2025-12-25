為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    耶誕暴雨襲加州發布山洪、雷雨警報 6地進入緊急狀態

    2025/12/25 12:47 即時新聞／綜合報導
    美國加州一名工人正在清理被洪水淹沒路段上的雜物。（路透）

    耶誕前夕，美國加州正遭逢強烈暴風雨侵襲，從平安夜起，大雨、山洪警報接連發布。

    風雨襲擊到南加州內陸與山區地帶，暴雨使高速公路變成河流，多處道路封閉，並引發山洪沖刷土石流。聖伯納迪諾（San Bernardino）山路因泥石流中斷交通，消防單位甚至進行挨家挨戶的救援，並發布強制撤離命令。

    加州州長宣布6地進入緊急狀態，包含洛杉磯、橘郡、河濱、聖伯納迪諾、聖地牙哥與沙斯塔等地，希望以最快部署資源因應持續降雨。這波雨勢是因一連串強勁「大氣河流」系統影響，其極端降雨與強風可能導致溪流暴漲、山崩和快速上升的河川水位。

    氣象局警告，暴風雨仍有可能伴隨對地閃電，甚至沿加州海岸可能出現短暫龍捲風，當局強調洪水威脅尚未解除，提醒民眾注意最新警報與避難通知。

    這場強烈冬季暴風雨不只打亂加州耶誕假期，也提醒氣候異常加劇下極端降雨事件日益頻繁，在假期出遊或返鄉途中，留意氣象更新、政府安全指引。

    加州洛杉磯一對夫婦在暴雨過後注視著洛杉磯河的高水位。（法新社）

