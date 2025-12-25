不敢拒絕川普！俄視和平計畫為「起點」 但有兩大不滿

當美俄烏三方在談判桌上為了「和平計畫」與領土劃分討價還價之際，烏克蘭第44獨立砲兵旅的士兵24日平安夜只能在第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）前線的掩體內裝飾耶誕樹。據報導，該地區是俄方在談判中暗示可能撤軍的區域之一。（路透）

由美國川普政府主導的俄烏戰爭「20點和平計畫」雖已成形，但莫斯科方面仍有雜音。據《彭博》24日引述接近克里姆林宮人士的消息指出，俄羅斯將尋求對該計畫進行關鍵修改，包括對烏克蘭軍隊實施更多限制。儘管俄方認為目前版本缺乏對其重要的條款，但也將該計畫視為進一步談判的「起點」，且為了避免激怒美國總統川普（Donald Trump），俄國不願直接拒絕這份提案。

據報導，俄羅斯總統普廷尚未對這份由美、烏、俄官員歷經數週談判擬定的提案發表評論。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，俄國特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）已向普廷匯報了週末在佛羅里達州與美方團隊的會談結果。儘管川普本週表示談判進展「還可以」（okay），並有機會很快達成協議，但他原本希望在耶誕節前敲定協議的願望已宣告落空。

請繼續往下閱讀...

頓內茨克成僵局 美提議設「自由經濟區」

領土問題仍是最大癥結。消息人士指出，俄羅斯要求烏克蘭放棄目前仍由基輔控制的頓內茨克（Donetsk）東部地區，但烏克蘭拒絕，擔心撤出這個防禦森嚴的區域將使其暴露在俄軍新一波攻擊之下。

烏克蘭總統澤倫斯基透露，俄方目前暗示可能從第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、尼古拉耶夫（Mykolayiv）、蘇梅（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）地區撤軍，但堅持要求烏軍撤出頓內茨克。對此，美方提議將該爭議區域劃為「自由經濟區」或「非軍事區」作為折衷，但澤倫斯基強調，任何放棄領土的舉動都需經過公投，執行難度極高。

保留80萬兵力？ 俄要求限制烏國軍備

在軍事與政治條款方面，目前的草案允許烏克蘭在戰後保留多達80萬人的軍隊，並規定若俄羅斯違反停火，將觸發美國的安全保證。然而，知情人士透露，俄羅斯要求對基輔戰後的武裝力量及武器類型設定更多限制，並要求保證北約（NATO）不向東擴張，以及烏克蘭若加入歐盟需保持中立地位。

此外，俄方也要求釐清解除制裁的細節，以及西方凍結的數千億美元俄羅斯國有資產的去向。澤倫斯基則承諾，一旦達成停火，將「盡快」舉行總統大選，並已獲得美方支持其加入歐盟的明確時間表及戰後重建資金承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法