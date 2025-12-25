川普平安夜開砲！痛罵民主黨「激進左派人渣」 順便祝耶誕快樂

美國總統川普24日平安夜在佛羅里達州海湖莊園，參與北美航太防衛司令部（NORAD）的年度傳統，親自接聽孩童詢問耶誕老人行蹤的電話。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）的耶誕節很不一樣。他在平安夜（24日）雖然依循傳統，參與了追蹤耶誕老人的溫馨活動並慰勞軍隊，但隨後在社群媒體上發布了一則充滿火藥味的「賀詞」，痛罵民主黨對手是「激進左派人渣」（radical left scum），並細數自己任內的政績，展現十足的川普風格。

據《法新社》報導，川普在他位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）度過假期。他在自創社群平台「Truth Social」上發文寫道：「祝大家耶誕快樂，包括那些正在竭盡全力摧毀我們國家、卻徹底失敗的『激進左派人渣』。」

細數政績嗆對手失敗 誇讚GDP成長4.3%

川普在貼文中列舉了一連串他認為的勝利，以此反擊對手。他寫道：「我們不再有開放的邊境、男人參加女子體育賽事、全面跨性別化或是軟弱的執法。」話鋒一轉，他開始炫耀經濟數據：「我們擁有的是創紀錄的股市和退休金（401K）、數十年來最低的犯罪數字、沒有通膨，以及昨天公布的4.3%GDP成長率，比預期高出2個百分點。」

美國商務部日前公布數據顯示，第三季經濟成長率達4.3%，創下2年來新高。不過，報告同時指出國內採購物價指數上漲3.4%，顯示通膨壓力仍存，這也是民主黨近期抨擊川普政府生活成本問題的主要依據。

在發出這則攻擊性貼文之前，川普其實也履行了總統的傳統職責。他參與了北美航太防衛司令部（NORAD）的耶誕老人追蹤計畫，接聽孩童電話，並向全球美軍發送耶誕祝福。

值得注意的是，川普特別向部署在加勒比海的美軍致意。華府近期在該區域集結了龐大艦隊，對委內瑞拉實施海上封鎖與軍事施壓，試圖迫使委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下台。

此外，耶誕節前夕，民主黨也因司法部緩慢且大量塗黑艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的解密文件，而對川普政府提出嚴厲批評。

