不追星追耶穌 南韓聖誕應援咖啡廳吸引年輕人朝聖

南韓聖誕節前夕，基督教組織舉辦「耶穌生日咖啡廳」應援。（圖片擷取自@socialanigirl/X）

聖誕節將至，南韓街頭再度掀起話題性十足的快閃應援活動，不過這次主角不是K-POP偶像，而是耶穌。近年盛行的「偶像生日咖啡廳」文化，被巧妙結合宗教信仰，化身為「耶穌生日咖啡廳」，成功吸引年輕族群目光，也在網路上引發熱議。

根據《Seoul Searching》報導，在南韓追星文化中，粉絲為偶像慶生包下咖啡廳早已司空見慣，從主題佈置、應援物到打卡活動一應俱全。每年在聖誕節前夕，南韓基督教組織Korea CCC（Campus Crusade for Christ）直接替耶穌「慶生」，推出期間限定的主題，把追星文化與宗教傳播融合成新形式。

咖啡廳內佈滿耶穌插畫、聖誕裝飾與祝福標語，現場提供主題飲品與甜點，還設計拍照打卡區、集章任務及限定周邊，讓民眾彷彿走進偶像應援現場，不少路過的年輕人抱著好奇心進店體驗，也意外成為「耶穌粉絲」。

主辦單位希望能透過輕鬆、有趣的方式，讓更多人重新認識聖誕節的真正意義，從K-POP到「應援耶穌」，這股另類聖誕風潮顯示，當信仰搭上年輕人熟悉的語言與形式，或許也能在熱鬧節慶中，傳遞一份不同以往的溫暖與祝福。

A paz do senhor irmãos? 'Cafe Bridge', loja na Coreia do Sul, realiza um 'birthday event' no aniversário do querido Jesus Cristo com direito a cupholder, cards e afins. pic.twitter.com/OhCzBtSn4D — NPOMV | Zine （@npomvtt） December 24, 2023

