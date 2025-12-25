為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不追星追耶穌 南韓聖誕應援咖啡廳吸引年輕人朝聖

    2025/12/25 11:07 即時新聞／綜合報導
    南韓聖誕節前夕，基督教組織舉辦「耶穌生日咖啡廳」應援。（圖片擷取自@socialanigirl/X）

    南韓聖誕節前夕，基督教組織舉辦「耶穌生日咖啡廳」應援。（圖片擷取自@socialanigirl/X）

    聖誕節將至，南韓街頭再度掀起話題性十足的快閃應援活動，不過這次主角不是K-POP偶像，而是耶穌。近年盛行的「偶像生日咖啡廳」文化，被巧妙結合宗教信仰，化身為「耶穌生日咖啡廳」，成功吸引年輕族群目光，也在網路上引發熱議。

    根據《Seoul Searching》報導，在南韓追星文化中，粉絲為偶像慶生包下咖啡廳早已司空見慣，從主題佈置、應援物到打卡活動一應俱全。每年在聖誕節前夕，南韓基督教組織Korea CCC（Campus Crusade for Christ）直接替耶穌「慶生」，推出期間限定的主題，把追星文化與宗教傳播融合成新形式。

    咖啡廳內佈滿耶穌插畫、聖誕裝飾與祝福標語，現場提供主題飲品與甜點，還設計拍照打卡區、集章任務及限定周邊，讓民眾彷彿走進偶像應援現場，不少路過的年輕人抱著好奇心進店體驗，也意外成為「耶穌粉絲」。

    主辦單位希望能透過輕鬆、有趣的方式，讓更多人重新認識聖誕節的真正意義，從K-POP到「應援耶穌」，這股另類聖誕風潮顯示，當信仰搭上年輕人熟悉的語言與形式，或許也能在熱鬧節慶中，傳遞一份不同以往的溫暖與祝福。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播