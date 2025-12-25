為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以士兵在加薩被炸傷 以色列指責哈瑪斯違背停火協議

    2025/12/25 10:20 編譯謝宜哲／綜合報導
    加薩24日發生爆炸，1名以色列士兵因爆炸裝置引爆而受傷。以色列總理納坦雅胡指責，哈瑪斯違反了加薩停火協議。（路透）

    加薩24日發生爆炸，1名以色列士兵因爆炸裝置引爆而受傷。對此以色列指責，哈瑪斯違反了加薩停火協議。

    根據《美聯社》報導，以軍表示，24日的爆炸發生在1輛軍車下方，當時以色列士兵正在加薩南部城市拉法「拆除」武裝分子的基礎設施。以軍聲稱，1名輕傷士兵已被送往醫院。

    哈瑪斯高級官員穆達維（Mahmoud Mrdawi）在社群媒體上指出，爆炸是由未爆彈所引起，組織已通知調解人。哈瑪斯隨後發表聲明，稱組織不對以色列放置在自身控制區內的「戰爭遺留物」（war remnants）負責。

    以色列軍方否定哈瑪斯說法。以色列總理納坦雅胡也稱這起事件違反停火協議，並強調以色列將「做出相應回應」。

    值得注意的是此事發生時，哈瑪斯正在土耳其首都安卡拉與土耳其官員會面，討論停火協議第二階段。該階段面臨更大挑戰，諸如部署國際穩定部隊、為加薩建立技術官僚管理機構、解除哈瑪斯的武裝和以軍進一步撤軍。

    土耳其外交官聲稱，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）會見哈亞率領的哈瑪斯代表團。費丹重申土耳其為捍衛巴勒斯坦人權利所做的努力，並概述為解決加薩住所和其他人道主義需求而正在進行的努力。

    哈馬斯代表團說，他們已履行停火協議各項條件，但以色列持續的襲擊阻礙了協議進展。他們還強調，獲准進入加薩的卡車中有60%運載的是商業貨物，而非援助物資。

    土耳其外交官補充，會議還討論了巴勒斯坦各派之間的和解努力和以色列佔領約旦河西岸的局勢，並強調以色列在西岸的行為是「不可接受的」。

