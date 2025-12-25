為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宏都拉斯選委會宣布　國家黨阿斯夫拉當選總統

    2025/12/25 05:36 中央社

    宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）今天發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。

    宏都拉斯「新聞報」（La Prensa）引述宏國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。

    現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬的左派執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）獲得70萬6266票，得票率19.19%。

    宏國選委會將於12月30日前發布正式的最終票數。

    宏都拉斯11月30日舉行總統大選，但期間因各種因素導致開票緩慢。

    宏都拉斯這次大選受各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

    這次宏國大選另一最受矚目議題，就是美國總統川普揚言，若他所支持的阿斯夫拉落選，將會削減對宏都拉斯援助。

    至於同一天舉行的國會選舉，結果很早就底定，國家黨與自由黨兩大親台在野黨在128席國會合計取得90席，超過2/3修憲門檻。（編譯：陳亦偉）1141225

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播