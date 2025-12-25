為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    洛馬後勤保障不給力　2024年美軍F-35妥善率僅50%

    2025/12/25 01:36 中央社

    五角大廈督察長辦公室（OIG）一份報告指出，由於洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司在維修保障方面存在缺失，美軍的F-35匿蹤戰機2024年只有約一半時間能出勤。

    路透社報導，五角大廈督察長辦公室指F-35戰機2024年的妥善率為50%，比最低要求少17%。

    報告指出，F-35的平均妥善率之所以只有50%，是因五角大廈在F-35後勤維維繫表現不佳的問題上，並未每次對洛馬公司究責。

    報告說明，發生這種情況是因F-35聯合計畫辦公室（JPO）未在飛機後勤合約中納入妥善率等戰備表現指標或其他可量化的要求，同時也未落實物料檢驗與政府財產申報等依規定執行。

    審計結果發現，儘管F-35戰機約有一半時間無法飛行，飛機妥善率（AVA）、任務執行率（MC,可執行至少一項任務）、全任務執行率（FMC,可執行所有既定任務）全未達軍方最低要求，五角大廈仍在不做任何調整下，支付洛馬約17億美元。

    F-35是五角大廈規模最大的籌購項目，從採購、操作到後勤維持的整個週期成本估計超過2兆美元。（編譯：陳亦偉）1141225

