不滿衛生部公告貫徹川普反多元性別政策 美國多州聯合提告

2025年2月5日，美國總統川普在白宮展示他已簽署、禁止跨性別女性參加女子體育賽事的行政命令。（路透）

美國19個州及哥倫比亞特區（District of Columbia）23日聯合提告美國衛生及公共服務部（HHS）、該部部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）及其監察長，理由是衛生部日前發布的一項公告，恐複雜化年輕人取得「性別肯定照護」（gender-affirming care）。

「性別肯定照護」是指協助讓有性別焦慮者的生理與心理性別達到一致的醫療，而衛生部在這份發布於18日、導致該部及其長官挨告的公告中，直指使用青春期阻斷劑、荷爾蒙療法與手術等治療方法，對有性別焦慮的兒童與青少年既不安全也沒效。該宣布還警告醫生，若提供這類治療，恐被逐出聯邦醫療保險（Medicare）與政府醫療補助（Medicaid）計畫。

美國總統川普向來反對多元性別政策與跨性別權益，不但在今年初的就職演說中明示美國政府今後只承認男女這2種性別，還簽署行政命令限制19歲以下兒童與青少年取得性別轉換（gender transition）醫療程序，以及禁止跨性別女性參加女子體育賽事。

19州外加哥倫比亞特區在遞交給奧勒岡州的美國聯邦地區院的訴狀中指出，衛生部的公告既不正確也不合法，並要求法院阻止該公告施行。

帶頭提告的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）說，衛生部長小羅勃．甘迺迪不能以在網路貼出公告，就單方面改變醫療標準，「沒有人應該因為（美國）聯邦政府試圖干預本應由醫療院所定奪的決定，而失去取得必要醫療保健的機會。」

該訴狀說，衛生部的公告尋求脅迫醫療服務提供者停止提供「性別肯定照護」，以及規避政策變更所需的法律規定；聯邦法律規定，實質改變衛生政策前，必須事先通知大眾並給予機會進行評議──但衛生此番發布公告前，並未做到上述這2點。

衛生及公共服務部發言人拒絕置評。

