共軍「奇觀」!習近平為司令授階觀禮上將剩4名 顯現反腐力度之大

中國國家主席習近平日前為中國新任東部戰區司令楊志斌、中部戰區司令韓勝延晉升上將授階，在這場儀式上，出席的中國解放軍上將只剩4名，反而受到外界矚目。報導指出，解放軍應該有40名現役上將，現在只有6名，「堪稱奇觀」。

《星島日報》23日報導，這場22日舉行的典禮，是中共中央軍委今年以來首次舉行上將晉任授階，在近年習近平擴大打擊軍中高層貪腐的背景下，這場儀式意味著各軍種逐步結束「群龍無首」狀態，開始任命新首長。

不過，根據中國中央電視台播出畫面，除了晉升的兩名新上將，僅軍委副主席張又俠、張升民，軍委劉振立和國防部長董軍等4名上將出席觀禮，相較之下，上一次於去年底舉行的上將晉任授階，有大約20名上將出席。

報導指出，一年內16名上將無法出席最新這場授階儀式，反映軍方高層反腐力度之大，「解放軍本來應該大約有40名現役上將，現在只有6名，堪稱奇觀」。

未能出席的上將中，如前軍委副主席何衛東、前軍委政治工作部常務副主任何宏軍等，先前已經官方公布撤職；但其他缺席者如空軍司令常丁求、空軍政委郭普校，以及陸軍政委陳輝、前中部戰區司令王強等人，直到今年10月都還見出席四中全會。

《南華早報》24日報導，現年58歲的常丁求，向來被視為在軍中快速崛起的新星，多年來一直是同級中最年輕的，包括2021年8月以54歲之齡晉升為空軍司令。

上週起中國搜尋引擎「百度」的常丁求個人介紹條目就已無法讀取。北京尚未說明常丁求目前情況，他最後一次公開露面就是在10月該次會議。陳輝去年底才接替秦樹桐，出任陸軍政委，並晉升上將，星島日報指出，他可能成為「短命上將」。

