為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    耶誕老人來了！ 北美航太司令部︰22:42通過台灣上空

    2025/12/24 22:45 即時新聞／綜合報導
    NORAD官網顯示，乘坐載滿禮物、由9隻馴鹿拉乘飛天雪橇的耶誕老人，在台灣時間晚間10點42分，通過台北/高雄上空。（圖擷取自「NORAD Tracks Santa」官網）

    NORAD官網顯示，乘坐載滿禮物、由9隻馴鹿拉乘飛天雪橇的耶誕老人，在台灣時間晚間10點42分，通過台北/高雄上空。（圖擷取自「NORAD Tracks Santa」官網）

    北美防空司令部（NORAD）每年12月24日都會啟動特殊年度任務「追蹤耶誕老人」（Tracks Santa），透過專業系統向全球孩童分享，代號「SANTA1」的耶誕老人送禮路徑。根據NORAD官網顯示，乘坐載滿禮物、由9隻馴鹿拉乘飛天雪橇的耶誕老人，在台灣時間晚間10點42分，通過台北/高雄上空。

    綜合外媒報導，根據NORAD在官網、IG、社群平台「X」（原推特）發布的最新消息，耶誕老人今年照舊選在耶誕節前夕「平安夜」，從北極的住處搭乘雪橇開始他的環球送禮之旅，一路飛往俄羅斯、馬紹爾群島、紐西蘭、澳洲、巴布亞紐幾內亞、日本、南韓、北韓、中國、台灣等國家，目前已累計發送約13億份禮物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播