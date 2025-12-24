耶誕老人來了！ 北美航太司令部︰22:42通過台灣上空

NORAD官網顯示，乘坐載滿禮物、由9隻馴鹿拉乘飛天雪橇的耶誕老人，在台灣時間晚間10點42分，通過台北/高雄上空。（圖擷取自「NORAD Tracks Santa」官網）

北美防空司令部（NORAD）每年12月24日都會啟動特殊年度任務「追蹤耶誕老人」（Tracks Santa），透過專業系統向全球孩童分享，代號「SANTA1」的耶誕老人送禮路徑。根據NORAD官網顯示，乘坐載滿禮物、由9隻馴鹿拉乘飛天雪橇的耶誕老人，在台灣時間晚間10點42分，通過台北/高雄上空。

綜合外媒報導，根據NORAD在官網、IG、社群平台「X」（原推特）發布的最新消息，耶誕老人今年照舊選在耶誕節前夕「平安夜」，從北極的住處搭乘雪橇開始他的環球送禮之旅，一路飛往俄羅斯、馬紹爾群島、紐西蘭、澳洲、巴布亞紐幾內亞、日本、南韓、北韓、中國、台灣等國家，目前已累計發送約13億份禮物。

The hangar is quiet for now—but not for long.



NORAD teams are finishing final preparations as we get ready to track Santa’s journey around the world. Screens are coming online, systems are being checked, and everything is set for takeoff.



Santa will be lifting off soon, and… pic.twitter.com/AJFFrXxzPq — NORAD Tracks Santa （@NoradSanta） December 24, 2025

