揭美版停戰草案！澤倫斯基：現有戰線視為「接觸線」、撤軍需公投

澤倫斯基證實，美方主導的最新和平計畫草案將把目前的戰線視為「接觸線」，形同凍結前線。（法新社）

俄烏戰爭邁入第四個年頭之際，烏克蘭總統澤倫斯基24日揭露了由美國主導的最新版停戰計畫草案。雖然基輔在談判中取得部分成果，成功刪除了要求烏軍「立即」撤出烏東頓內茨克（Donetsk）地區的條款，但這份「20點計畫」仍將目前的兩軍對峙線視為「事實上的接觸線」，形同變相凍結戰線，且未來涉及領土變動的撤軍安排恐需訴諸公投。

據《法新社》報導，澤倫斯基在長達兩小時的記者會上，手持畫有重點與註記的文件說明，這份由美烏談判代表達成共識的計畫，目前正由莫斯科進行審閱。澤倫斯基坦承，文件中仍有他不滿意的部分，但基輔已成功爭取刪除「承認俄軍佔領地為俄國領土」的要求，以及刪除「必須修憲放棄加入北約」的條款。

請繼續往下閱讀...

然而，計畫的核心現實依然嚴峻。澤倫斯基指出，在頓內茨克、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson）等地區，截至協議簽署日的部隊部署線，將被視為事實上的「接觸線」（line of contact）。

該計畫雖未直接命令烏克蘭撤軍，但提議成立工作小組，討論為了終結衝突所需的部隊重新部署，以及界定未來潛在的「特別經濟區」範圍。澤倫斯基解釋：「俄國人要我們撤出頓內茨克，而美國人正試圖尋找折衷方案，例如非軍事區或自由經濟區。」他強調，任何涉及烏克蘭撤軍或設立自由經濟區的計畫，都必須經過「全民公投」通過才能執行。

核電廠擬三方共管 普廷恐難接受新案

此外，草案提議由美國、烏克蘭與俄羅斯「三方共管」目前遭俄軍佔領的札波羅熱核電廠，但澤倫斯基明確表示不希望俄方參與監督。關於選舉議題，計畫規定烏克蘭將在簽署和平協議後才舉行總統大選，這符合普廷與美國總統川普的要求。

儘管美方積極斡旋，前景仍充滿變數。普廷至今未展現妥協意願，仍堅持烏克蘭必須全面撤出烏東四州並放棄加入北約。澤倫斯基承認，若拒絕美方提案，恐面臨失去華府軍援的風險。針對北約議題，澤倫斯基表示已刪除禁止加入北約的修憲提案，但他也坦言，在華府反對下，烏克蘭入盟的機率微乎其微。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法