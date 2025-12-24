為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    憂個資外洩中國!日本三重縣檢討聘用外籍人士政策

    2025/12/24 17:36 編譯張沛元／綜合報導
    2025年9月8日，日本天皇德仁的姪子、日本皇位第二順位繼承人悠仁親王（前排左），參拜位於三重縣伊勢市的伊勢神宮。（美聯社）

    2025年9月8日，日本天皇德仁的姪子、日本皇位第二順位繼承人悠仁親王（前排左），參拜位於三重縣伊勢市的伊勢神宮。（美聯社）

    日本媒體報導，有鑑於中國法律規定國民有義務配合國家情報工作，日本三重縣將於明年初檢討該縣行之有年、聘僱外籍人士擔任一般行政職的政策，以免高度機密的個人資訊外洩到海外，特別是中國。

    三重縣知事一見勝之表示，他自2021年上任以來便一直研議此事。根據了解，該縣將在明年1月26日到2月16日，就此對1萬名縣民進行民調後做出定奪。倘若最後決定緊收聘用外籍人士擔任公職，形同逆轉1項已實施20多年、旨在促進外籍人士社會參與的政策。

    除了若干工作類別，三重縣政府在1999會計年度廢除求職者的國籍規定，外籍人士因而得以參加除了行使公權力（如核發執照與稅捐稽徵）以及管理職位之外的公職考試。

    目前，三重縣政府的49個工作類別中，有44個免除國籍要求，包括農業與公衛領域的職位；而即將進行的外籍公職人員檢討，則將決定哪些職位將恢復國籍要求。

    自有紀錄的2005會計年度以來，三重縣累計聘用9名外籍工作人員，主要任職於醫療等專業領域；現有1人從事醫療工作，官員表示，此人將被續聘。

    三重縣之所以會重新檢討聘僱外籍人士的政策，主因在於中國2017年通過、隔年實施的《國家情報法》；該法規定，「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密」。

    此等規定讓三重縣官員得出以下結論：某些特定職位若由外籍人士出任，縣民個資與農業相關敏感資訊恐遭外洩。

    該縣1名高官說，中國《國家情報法》中的協助國家情報工作的規定，與日本地方公務員的保密義務相牴觸；此外，位於該縣的伊勢神宮常有達官顯要前來參拜，這些達官顯要的行蹤若被洩漏到海外，也會構成國安問題。

