    國際

    挑戰馬斯克星鏈！印度發射史上最重衛星 搶攻「手機直連」市場

    2025/12/24 17:00 編譯陳成良／綜合報導
    印度太空研究組織（ISRO）24日發布照片，顯示LVM3-M6運載火箭從薩迪什·達萬太空中心升空。（法新社）

    印度太空研究組織（ISRO）24日發布照片，顯示LVM3-M6運載火箭從薩迪什·達萬太空中心升空。（法新社）

    印度太空實力再創新高，並正式介入全球衛星通訊戰局。印度太空研究組織（ISRO）於24日成功發射該國歷來最重的酬載，將美商AST SpaceMobile打造的通訊衛星送入低地球軌道。這項任務不僅展現印度搶攻商業發射市場的野心，外媒更分析，此舉意在挑戰馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX星鏈（Starlink）的霸主地位。

    據《法新社》報導，這枚衛星重達約6.1公噸，搭乘印度改良版的LVM3-M6運載火箭升空。ISRO證實，這是「從印度土地上發射過的最重酬載」。印度總理莫迪（Narendra Modi）隨即發表聲明，稱此為印度太空旅程中的「驕傲里程碑」，強調這強化了印度的重型發射能力，並鞏固其在全球商業發射市場日益增長的角色。

    另據《彭博》報導，這枚名為「藍鳥6號」（BlueBird 6）的衛星，於當地時間上午8時55分從南部薩迪什·達萬太空中心（Satish Dhawan Space Center）發射，約16分鐘後進入軌道。報導指出，這是AST SpaceMobile部署計畫的首發衛星，目標是建立太空基地的行動通訊網絡，提供「手機直連」服務，這與SpaceX星鏈目前積極佈局的「直接對手機」（Direct to Cell）市場形成直接競爭。

    報導進一步指出，AST計畫在2026年發射更多下一代衛星，並已與AT&T、Verizon及沃達豐（Vodafone）等電信巨頭簽署合作協議，預計2026年初在美國及其他四國部分地區啟用服務，解決地面基地台覆蓋不足的問題。

    搶攻商業發射大餅 2027拚載人上太空

    《法新社》分析，對印度而言，這次發射是其低成本太空計畫的一大勝利。作為全球人口最多的國家，印度在過去十年間大幅擴張其太空野心，試圖以遠低於西方國家的成本與既有強權競爭。ISRO已宣布，計畫在2027年進行該國首次載人太空飛行任務之前，先發射無人軌道任務；莫迪更設下宏願，目標在2040年將印度太空人送上月球。

