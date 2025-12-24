中資僱網軍開330個假帳號 離間美菲關係

受中國駐菲大使館委託，中資網路行銷公司外包經營假社群帳號，滲入菲律賓社群討論，擴散親中和反美論述。（路透）

《德國之聲》報導，根據菲律賓新聞網站《Rappler》和《路透》的調查，中資網路行銷公司InfinitUs Marketing Solutions受中國駐菲大使館委託，外包經營大量假社群帳號，滲入菲律賓社群討論，擴散親中和反美論述。文件細節顯示，隨著南海情勢升溫，戰場已從海上對峙延伸至數位空間，衝擊民主信任基礎。

《Rappler》12月20日報導，1家網路行銷公司InfinitUs據稱受託中國駐菲律賓大使館，利用「專職的鍵盤軍隊」（網軍），滲透菲律賓民眾的日常網路對話。

請繼續往下閱讀...

這並非北京首次遭指控涉入對菲律賓的資訊戰，但外流文件揭露了這類行動「外包」給菲律賓本地公司的細節。根據消息人士提供的內部文件，InfinitUs指導員工創立並經營300個臉書帳號與30個X帳號，由11名網軍組成的團隊管理，每名網軍需「培養」至少20個帳號，文件詳細揭示如何盜用照片、經營「客觀立場」人設、躲避安全審查等操作規範。

InfinitUs今年4月首度引發公眾注意，時任菲律賓參議院多數黨領袖托倫蒂諾（Francis Tolentino）在國會聽證會上，指控該公司利用假帳號為中國駐菲大使館散布親中言論，對菲律賓發動「影響力行動」，他並出示由大使館開給InfinitUs的支票、服務合約，以及該公司員工出席大使館活動的照片等多項證據。

InfinitUs發布聲明否認托倫蒂諾的指控，稱合約是「為配合政治敘事而偽造的文件」；不過，該公司承認托倫蒂諾提出的支票為真，但強調與中國駐菲大使館的合作「合法且正當」。

《路透》10月的調查也發現，InfinitUs的行動規模不僅止於托倫蒂諾指控的親中宣傳，其操作內容還包括貶低美菲同盟、抨擊西方製造的COVID-19疫苗，並利用假帳號對菲律賓學者撰寫的反美內容推波助瀾，其中部分作者曾收受北京資金。2023年8月的1份合約還要求InfinitUs在臉書與X平台上引導輿論，並定期向中國駐菲大使館提交進度報告。

《Rappler》和《路透》的報導指出，InfinitUs替中國發動網路行動，目的在削弱菲律賓政府的政策支持度，並挑撥美菲之間的安全同盟關係。這些行動可能是資訊戰的一環，致力「改變菲律賓民眾對中國和中國人的整體負面觀感」。

隨著南海緊張情勢升溫，中國持續以具體行動與宣傳手段強化其主權聲索的同時，戰場已漸從公海轉向數位空間。《Rappler》引述菲律賓國安專家Marco（化名）指出，「菲律賓政府目前的政策，是抵制在海上出現的非法與欺騙行為，並強化與盟友與理念相近夥伴的合作，這正是他們（網軍）想要抹黑的目標」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法