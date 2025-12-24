為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    柬泰邊境衝突延燒 毘濕奴雕像遭拆引爭議

    2025/12/24 16:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    1名柬埔寨官員近日指責泰國摧毀位於爭議邊境地區的1座印度教雕像。（擷自X@Goreunit）

    1名柬埔寨官員近日指責泰國摧毀位於爭議邊境地區的1座印度教雕像。（擷自X@Goreunit）

    在柬埔寨和泰國持續2週多的軍事衝突後，1名柬埔寨官員近日指責泰國拆除位於爭議邊境地區的1座印度教雕像。

    根據《法新社》報導，柬埔寨邊境省份普里維希（Preah Vihear，又稱柏威夏）政府發言人查潘哈（Kim Chanpanha）表示，1座建於2014年的毘濕奴（Vishnu）雕像於22日被拆除，該雕像距離泰國邊境約100公尺。

    佔潘哈說「該雕像位於安塞斯（An Ses）地區內，我們譴責破壞佛教和印度教信徒敬拜的古老寺廟及雕像的行為。」

    另外1段顯示泰國使用挖土機拆除毘濕奴雕像的影片在社群媒體上流傳。《法新社》使用AI檢測工具分析該影片，未發現AI篡改跡象。

    泰國軍方發言人目前尚未對此事做出回應。

