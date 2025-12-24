為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    注意！北約監控闖領空「不明飛行物」 不派戰機攔截原因曝

    2025/12/24 17:17 即時新聞／綜合報導
    北約宣稱監控到一架「不明飛行雪橇」進入北約領空。（圖翻攝自北約空軍司令部官方X）

    北約宣稱監控到一架「不明飛行雪橇」進入北約領空。（圖翻攝自北約空軍司令部官方X）

    明天（25日）就是耶誕佳節，今天（24日）迎來平安夜，北大西洋公約組織空軍司令部（NATO Air Command）為了應景，在官方社群丟出一張雷達圖，宣稱他們監控到一架「不明飛行雪橇」進入北約領空，讓大批網友會心一笑。

    北約空軍司令部於台灣時間今日凌晨1點多，在官方X平台發布「事件通報」，並附上一張雷達圖，「我們正在監控一架不明飛行雪橇正進入北約領空。它從北極起飛，目前飛行路徑相當不規則。北約尚未派出戰機升空攔截。」

    北約還不定時更新通報、「我們的聯合空中作戰中心已將該航跡識別為『SANTA01』，目前尚未建立通訊」、「已與SANTA01建立聯繫。他回報：『所有系統均完全具備任務能力』，目前正以低空飛行進行最後檢查，為明天的主要任務做準備」、「已確認目視到SANTA01」、「最終更新：我們的作戰中心確認，SANTA01已獲准通過北約空域。北約盟軍空軍司令部全體同仁祝您佳節愉快」。貼文曝光後獲數萬人按讚。

    另外，每年耶誕節都會執行追蹤耶誕老人送禮路徑「年度任務」的北美航太防衛司令部（NORAD），台灣時間今晚7點正式啟動，屆時，位於科羅拉多州彼得森太空軍基地（Peterson Space Force Base）的耶誕老人行動中心將燈火通明，輪班接聽來自世界各地的數十萬通電話，即時回報耶誕老人的所在位置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播