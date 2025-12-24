注意！北約監控闖領空「不明飛行物」 不派戰機攔截原因曝

北約宣稱監控到一架「不明飛行雪橇」進入北約領空。（圖翻攝自北約空軍司令部官方X）

明天（25日）就是耶誕佳節，今天（24日）迎來平安夜，北大西洋公約組織空軍司令部（NATO Air Command）為了應景，在官方社群丟出一張雷達圖，宣稱他們監控到一架「不明飛行雪橇」進入北約領空，讓大批網友會心一笑。

北約空軍司令部於台灣時間今日凌晨1點多，在官方X平台發布「事件通報」，並附上一張雷達圖，「我們正在監控一架不明飛行雪橇正進入北約領空。它從北極起飛，目前飛行路徑相當不規則。北約尚未派出戰機升空攔截。」

請繼續往下閱讀...

北約還不定時更新通報、「我們的聯合空中作戰中心已將該航跡識別為『SANTA01』，目前尚未建立通訊」、「已與SANTA01建立聯繫。他回報：『所有系統均完全具備任務能力』，目前正以低空飛行進行最後檢查，為明天的主要任務做準備」、「已確認目視到SANTA01」、「最終更新：我們的作戰中心確認，SANTA01已獲准通過北約空域。北約盟軍空軍司令部全體同仁祝您佳節愉快」。貼文曝光後獲數萬人按讚。

另外，每年耶誕節都會執行追蹤耶誕老人送禮路徑「年度任務」的北美航太防衛司令部（NORAD），台灣時間今晚7點正式啟動，屆時，位於科羅拉多州彼得森太空軍基地（Peterson Space Force Base）的耶誕老人行動中心將燈火通明，輪班接聽來自世界各地的數十萬通電話，即時回報耶誕老人的所在位置。

INCIDENT: We are currently monitoring an unidentified flying sleigh entering NATO airspace. The track originates from the North Pole and is flying an erratic path???? ⁰No NATO jets have been scrambled. pic.twitter.com/6A7WRRaUur — NATO Air Command （@NATO_AIRCOM） December 23, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法