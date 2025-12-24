放眼2028！德州參議員克魯茲可能再戰白宮 與范斯搶黨內提名

曾投身2016年美國總統大選共和黨候選人黨內初選的德州聯邦參議員克魯茲，可能考慮2028年時捲土重來再戰白宮。圖為克魯茲17日出席國會聽證。（彭博）

華盛頓郵報報導，曾投身2016年美國總統大選共和黨總統候選人黨內初選的德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），可能會在2028年捲土重來再戰白宮，與被視為川普總統接班人的副總統范斯一較高下。

報導中指出，55歲的克魯茲與挺川政治名嘴卡爾森（Tucker Carlson）向來不和、曾私下批評范斯，以及一方面倡導共和黨的傳統外交政策，另一方面警告共和黨嚴防反猶太主義的威脅，而這一切都指向一件事，就是克魯茲可能考慮重披戰袍，再度爭取白宮大位。

上月，克魯茲在華府與他的長期盟友、美國猶太復國運動組織（Zionist Organization of America）總裁克雷恩（Morton Klein）會面，討論共和黨的未來，但談話內容不久便轉向克魯茲自己的未來。

克雷恩告訴克魯茲，他深信右翼陣營的「仇猶批以」情緒正逐漸高漲，到了必須採取因應對策的地步；對此，此前曾多次出言譴責共和黨內的反猶太主義的克魯茲告訴克雷恩，許多人要求他2028年出來選總統。

克雷恩回憶說，克魯茲當時給人的感覺，是會「認真」考慮再戰白宮。

面對川普無法參加的2028年共和黨總統候選人黨內初選，克魯茲近幾個月來一直極力塑造更傳統與鷹派的共和黨外交政策倡導者此一人設；他還敦促共和黨擺脫力捧「讓美國再次偉大」（MAGA）名嘴卡爾森，指稱猛批以色列的卡爾森正將反猶太主義之毒注入MAGA。

不具名的知情人士透露，克魯茲在與卡爾森對槓之餘，也正考慮再次投身總統大選；此一對克魯茲而言具有政治風險的舉動，將使他對上據信會在2028年爭取代表共和黨問鼎白宮的范斯，而范斯正是卡爾森的親密盟友。此外，知情人士說，克魯茲還曾在共和黨金主的面前批評范斯，指稱向來反對美國干預海外事務的范斯的外交政策觀點，帶有危險的孤立主義色彩。

萌芽中的克范對決顯示，自2013年克魯茲當選聯邦參議員以來，共和黨在川普的領導下已發生多大變化：克魯茲當年以反建制派的造反者之姿闖出名號，但隨著懷抱不同願景的新一代保守派崛起，昔日闖王克魯茲反而成為若干共和黨長期正統立場的擁護者。

部分政治觀察家質疑克魯茲若再戰白宮能獲得多少支持，畢竟他已無法繼續扮演局外人，以及他在2016年黨內初選中與川普對決時，已流失若干保守派的支持。近年來，克魯茲雖在全美各地打出知名度，以及結交許多倡議人士與金主，但卻看不出來他如何在下一場共和黨黨內初選中激發選民熱情。

截至目前為主，幾乎沒有太多跡象顯示克魯茲在再戰白宮上漸佔優勢。2016年時曾協助籌辦一個支持克魯茲選總統的超級政治行動委員會的共和黨大金主蘭伯特（Hal Lambert）就說，克魯茲2028年再戰白宮有點麻煩，因為他不知道克魯茲會提出什麼政見。

「如果范斯參選，我會支持范斯，」蘭伯特說。

2016年2月13日，美國聯邦參議員克魯茲（左）與地產大亨川普（右）在共和黨總統候選人黨內初選電視辯論會上爭鋒相對。（路透）

