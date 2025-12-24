鞏固太空競賽地位！俄羅斯宣布在月球蓋「核電廠」 10年內啟用

俄羅斯宣布2036年前在月球建造核能發電廠。圖為俄羅斯月球任務示意圖。（路透）

全球太空競賽進入能源新紀元！俄羅斯國營太空機構「俄羅斯航太」（Roscosmos）24日宣布，計畫在未來10年內，也就是2036年之前，在月球上建造一座核能發電廠，以為其月球計畫及「中俄國際月球科研站」提供穩定能源。此舉顯示莫斯科正急於在探索地球唯一天然衛星的競賽中，鞏固其大國地位。

據《路透》報導，自從蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）於1961年成為首位進入太空的人類以來，俄羅斯一直以太空強權自居。然而，近幾十年來，俄國在太空探索領域逐漸落後於美國，甚至被崛起的中國超越。為了扭轉頹勢，Roscosmos發布聲明指出，已與航太公司「拉沃奇金協會」（Lavochkin Association）簽署合約，將負責建造這座月球發電廠。

攜手核能巨頭 打造永久月球基地

Roscosmos表示，該電廠的主要目的是為俄羅斯的月球計畫供電，支援對象包括月球車、觀測站，以及與中國合作的國際月球科研站基礎設施。聲明強調：「該計畫是邁向建立永久運作之科學月球站的重要一步，象徵著從一次性任務轉向長期月球探索計畫。」

雖然Roscosmos未在聲明中直接使用「核能」二字，但其列出的參與夥伴包括俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）以及俄國頂尖核能研究機構「庫爾恰托夫研究所」（Kurchatov Institute），意圖不言而喻。

Roscosmos負責人巴卡諾夫（Dmitry Bakanov）今年6月也曾透露，該機構的目標之一就是在月球設置核電廠，並進一步探索金星。

俄羅斯的太空雄心在2023年8月曾遭受重創，當時無人探測器「月球25號」（Luna-25）在嘗試登陸時墜毀於月球表面。此外，美國SpaceX等私人企業在太空發射領域的革命性發展，也讓曾是俄羅斯強項的發射業務面臨嚴峻挑戰。此次推動月球核電計畫，被視為俄羅斯試圖重振聲威、並深化與中國戰略合作的關鍵舉措。

