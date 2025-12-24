為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    展示納粹標誌、煽動對猶太人暴力 英國男子被澳洲撤銷簽證

    2025/12/24 16:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    1名在澳洲的英國男子，涉嫌展示納粹標誌和發表針對猶太人的攻擊性言論。對此澳洲內政部長伯克（見圖）稱，不歡迎抱持仇恨的人。（歐新社）

    1名在澳洲的英國男子，涉嫌展示納粹標誌和發表針對猶太人的攻擊性言論。對此澳洲內政部長伯克（見圖）稱，不歡迎抱持仇恨的人。（歐新社）

    1名在澳洲的43歲英國男子，因涉嫌展示納粹標誌而被取消簽證，另外他還發表過針對猶太人的攻擊性言論。對此澳洲內政部長伯克（Tony Burke）24日表示，不歡迎抱持仇恨的人。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，該男子居住在澳洲昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane），於本週被移民局拘留，將於明年1月出庭受審。他被控3項展示被禁納粹標誌的罪名，和1項利用網路造成冒犯的罪名。

    伯克表示「如果你持簽證來到澳洲，你就是客人。但他來這裡是為了仇恨，他不能留下。」

    據稱該男子利用社交媒體帳戶發布納粹符號，宣揚親納粹意識形態，並呼籲對猶太社區實施暴力，而在10月遭澳洲警方調查。澳洲警方表示，X曾封鎖他的帳號，對此他選擇創建新帳號，並繼續發布攻擊性文章。

    澳洲警方11月下旬搜查該男子位於布里斯本郊區卡布爾圖爾（Caboolture）的住所，並查獲手機、武器和幾把帶有納粹標誌的劍。

    鑑於近期反猶太主義和右翼極端主義抬頭，澳洲警方一直在嚴厲打擊使用違禁標誌的行為。澳洲警方正在評估是否延後遣返該男子，以便他下個月出庭受審。

