中國對高市早苗認知戰失效 反遭日本網友嗆聲

中國近期鎖定高市內閣對日本發動認知戰，不但成效不彰甚至出現反效果。中國駐日大使吳江浩23日在社群平台X，轉貼中國外交部對日本高官私下談及「日本有必要擁有核武」的批判，結果引來日本網友反嗆，「在批評日本之前，先廢除你們的核武吧？」

高市早苗上月初在國會答辯談及「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」後，中國鎖定高市的發言，展開排山倒海的反擊言論，但這波認知戰，除了凸顯中國的「戰狼」特質之外，還意外地讓「台灣有事」一詞成為日本網路討論焦點。

日媒在上週末進行的年關後最後一波民調顯示，高市內閣的支持率穩居7成以上，年輕族群的支持度更是到達9成2的歷史新高。

美國戰爭部公布最新的「中國軍力報告」提及中國預期在2027年底前，具備對台開戰並取勝的能力。日本雅虎新聞上網友留言青一色支持高市的國會答辯，有網友指出，高市的發言，不僅對習近平所謀劃的「2027年攻台」潑了一盆冷水，也讓國際社會重新聚焦於「台灣有事」的風險。日本網友甚至認定「凡是批評高市首相發言的人，實質上等同於在為習近平武併台灣的野心提供助力」。

這種「批評高市就是中國同路人」的氣氛，在日本社群平台蔓延。以致於包括中國駐日大使吳江浩在內，中方或左派政治人物，近日在X發文或轉貼對高市政府的各種批評，均會遭到日本網友反嗆。

中國戰狼前一波鎖定高市的「台灣有事」國會答辯猛力批評，但未能引起日本網友共鳴，這一波轉而鎖定首相官邸幕僚私下擁核言論，意圖另闢戰場，但依舊激不起漣漪。

本月18日有日媒報導高市內閣的官邸幕僚，在以「不公開」（off the record）為前提的場合，表達他個人認為「日本應該擁有核武」，中方自認「撿到槍」，對此大肆批評，吳江浩23日在X轉貼中國外交部的說法，其中提到「中方對日本首相官邸高官、首相側近公然宣稱日本應該擁有核武器感到震驚」。「日本媒體此前報導高市首相計畫修改『非核三原則』，上述言論是對戰後國際秩序和核不擴散體系的公然挑釁，對地區和國際和平穩定的嚴重威脅，對日本宣稱『走和平發展道路』的完全背離。」

結果引來日本網友反嗆：「你哪來的立場說這種話？」、「所謂震驚也太做作了。貴國隨時能發射瞄準我國的核彈頭導彈，這早就是公開的事實」、「你們的核就是好核嗎？」、「現役核武大國的指責一點都不想聽」、「在批評日本之前，先廢除你們自己的核武器吧？」等，各式批評聲浪接連不斷。

